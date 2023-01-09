Samanyolu Haber /Dünya / Moskova, '600 Ukrayna askeri öldürdük' dedi, Ukrayna yalanladı /09 Ocak 2023 08:34

Moskova, '600 Ukrayna askeri öldürdük' dedi, Ukrayna yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine düzenledikleri füze saldırılarında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.

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Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko ise Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, ancak saldırıda can kaybının olmadığını belirterek Moskova'nın iddiasını yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yeni yılın ilk dakikalarında Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde bulunan Makeyevka’daki Rus askerlerinin geçici konuşlandığı noktaya füzeli saldırı yapmasına karşılık misilleme operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Son 24 saatte Rus istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde geçici konuşlanma noktalarını tespit ettiğini ve bu istihbaratın bazı bağımsız kanallarca doğrulandığını belirten Konaşenkov, şehirdeki 28 numaralı yurtta 700’den fazla, 47 numaralı yurtta ise 600’den fazla Ukrayna askeri bulunduğunu ileri sürdü.

Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici olarak konuşlandığı bu noktalara düzenlenen büyük çaplı füze saldırısı sonucunda 600’den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini" iddia etti.

Ayrıca Rus Hava Kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 5 savaş uçağı düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Harkiv bölgesindeki Lozovoye yakınlarında Su-27, Harkiv bölgesindeki İzyum yakınlarında Su-24, Novıy Donbas ve Nikolaypolye yakınlarında 2 Su-25, Donetsk bölgesinde Veseloye yakınlarında Mig-29 model savaş uçaklarını vurduk." ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Rusya Kramatorsk'a 7 füze attı, can kaybı yok

Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaş kapsamında Donetsk cephesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk ve Konstantinovka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini aktaran Kirilenko, şu ifadeleri kullandı:

"Düşman gece yarısından sonra, Kramatorsk'a 7 ve Konstantinovka'ya 2 roket saldırısı düzenledi. Kramatorsk'ta bir eğitim kurumu, bir sanayi tesisi ve bir garaj, Konstantinovka'da da bir sanayi bölgesi hasar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı."

Kirilenko, Rus kuvvetlerinin ayrıca bölgedeki Horlivka şehrine de saldırdığını, bir sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
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