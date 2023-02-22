Moskova ABD'ye nota verdi: Silahlarınızı çekin!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne M. Tracy'yi bakanlığa çağırarak Washington'ın Ukrayna’daki çatışmaya katılımının genişlemesi konusunda uyardı.





Devlet Haber Ajansı RİA Novosti’nin haberine göre Dışişleri'nin açıklamasında; “Büyükelçiye, ABD'nin Rusya ile her alanda çatışmayı derinleştirme yönündeki mevcut saldırgan tavrının nafile olduğu, Washington’ın gerginliği düşürmek için ABD ile NATO’nun asker ve teçhizatlarını geri çekmeye, ayrıca Rusya karşıtı hasmane faaliyetlerine son vermeye yönelik adımlar atması gerektiği ifade edildi.”





Büyükelçiye verilen protesto notasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne silah pompalanmasının yanısıra Rus askeri ve sivil altyapısına saldırması için hedeflerle ilgili istihbarat aktarılmasının, Amerikan tarafının ABD’nin çatışmaya taraf olmadığı iddialarının tutarsız ve yalandan ibaret olduğunu açıkça kanıtladığı vurgulandı.





Ayrıca Kiev'e tedarik edilen silahlar ile aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu operasyon personelinin meşru hedef olduğu da belirtildi.





ABD'nin Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili açıklama yapmakla yetinmesi ve sorumluların belirlenmesine yönelik tarafsız soruşturmaya müdahale etmemesi gerektiği Rusya tarafından vurgulandı.