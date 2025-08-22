Moskova: Avrupa askeri Ukrayna'ya giremez

Avrupa ülkeleri 15 Ağustos'taki ABD-Rusya zirvesinin ardından olası ateşkes veya barış durumunda Ukrayna'ya çatışmasızlığı korumak üzere asker gönderme planları yaparken Moskova'dan bu hazırlığa itiraz geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da Avrupa askerinin varlığını kabul etmeyeceklerini, bu konudaki tutumlarının değişmediğini söyledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Hindistanlı mevkidaşıyla Moskova'da düzenlediği ortak basın toplantısında Lavrov, gazetecilerin Ukrayna'ya asker gönderme planlarına dair sorusu üzerine, bunun "yabancı müdahale" sayılacağını ifade etti. Lavrov konunun ilk kez yoğun şekilde tartışıldığı bu yılın Mart ayında da, "İster AB şemsiyesi altında ister ulusal bayraklarıyla olsun Avrupa ülkelerini Ukrayna'da kabul etmeyeceklerini" belirtmişti.





Türkiye'nin de bir parçası olduğu Gönüllüler Koalisyonu'nun tutumu nedeniyle barış görüşmelerinin ilerlemediğini savunan Lavrov, Avrupa ülkelerini anlaşmayı baltalamaya çalışmakla suçladı.





Lavrov İstanbul'da konuşulan öneriyi hatırlattı

Rus Bakan ayrıca, bir anlaşma halinde Ukrayna'da buna imza atabilecek meşruiyete sahip bir kişi bulunup bulunmadığını da sorgulayarak anlaşma imzalanmadan bu sorunun çözülmesi gerektiğini savundu. Savaş nedeniyle sıkıyönetim uygulanan Ukrayna'da son genel seçimler yapılamamıştı. Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin seçimlere gitmeyerek meşruiyetini yitirdiğini savunuyor.





Lavrov konuşmasında, güvenlik garantileri için Mart 2022'de İstanbul'da yapılan Ukrayna-Rusya görüşmelerinden çıkan formulü önerdi. O tarihte masada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlaması, karşılığında Kiev'in NATO'ya katılma hedefinden kalıcı olarak vazgeçmesi ve Ukrayna topraklarına yabancı asker konuşlandırılmaması önerisi vardı. Bu, Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili konularda BMGK daimi üyesi olarak Rusya'ya veto yetkisi verilmesi anlamına geliyor.



