Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Rusya devlet haber ajansı TASS'a, “Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddialarını bahane ederek, Rusya sınırına gizlice uçak ve hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını” söyledi. Kartapolov, İngiltere ve Fransa'dan uçakların hareketlerinin “zaten kayda geçtiğini” söyledi.





Geçen haftalarda önce Polonya, ardından Romanya ve Estonya olmak üzere NATO üyesi ülkeler Rusya’nın hava sahalarını ihlal ettiğini söyledi. Polonya ve Romanya bu ihlallerin dronlarla olduğunu söylerken Estonya ise Rus jetlerinin ülke hava sahasına girdiğini söyledi.





MOSKOVA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Moskova bu suçlamaları “asılsız” diyerek reddetti ve bunların provokasyon olabileceğini söyledi.





Kartapolov, bu kapsamda verdiği demeçte, iddiasını dile getirdi ve Avrupalıların bu süreci “gevezeliklerinin” arkasına sakladığını öne sürdü.





“Onlar [Avrupalılar] daha ciddi bir şey yapmaya cesaret edemiyorlar. Ancak, bu gevezeliklerin ardında, Rusya veya Ukrayna sınırına uçak ve hava savunma sistemlerinin gizli bir şekilde konuşlandırılması ve yeniden konuşlandırılması için hazırlıklar yapıldığını anlamalıyız. Durumu yakından takip ediyoruz ve Fransa ve İngiltere'den bir dizi uçağın hareketini zaten kaydettik.”





HEPSİ AB’NİN KUKLASI

Kartapolov, modern Avrupa'dan her şeyin beklenebileceğini, “çünkü kendi vatandaşlarını umursamayan, tamamen sorumsuz politikacılar tarafından yönetildiğini” belirtti. Milletvekiline göre, “Tek istisnalar Macaristan, Slovakya ve Sırbistan. “Geri kalanların hepsi AB'nin kuklaları. Brüksel veya Londra'da ne yapmaları söylenirse, onu yapacaklar.”





'ZEKA SEVİYELERİ SON DERECE DÜŞÜK'

Duma komitesi başkanı, artık Avrupalı liderlerle konuşmanın ve onlara bir şeyleri açıklamaya çalışmanın “kesinlikle anlamsız ve yararsız” olduğunu belirtti. Kartapolov, “Zeka seviyeleri son derece düşük ve ne yazık ki vicdansızlık seviyeleri hayal edilemeyecek kadar yüksek” diyerek sözlerini tamamladı.