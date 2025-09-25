Samanyolu Haber /Dünya / Moskova: Avrupalılar Rus sınırına gizlice silah yığıyor /25 Eylül 2025 13:37

Moskova: Avrupalılar Rus sınırına gizlice silah yığıyor

Rusya’da Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Avrupa’nın gizlice Rus sınırına silah yığdığını ve bunu “gevezelikleriyle” sakladıklarını söyledi. Kartapolov, müzakere etmenin de anlamsız olduğunu belirterek “Zeka seviyeleri oldukça düşük” dedi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Rusya devlet haber ajansı TASS'a, “Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın hava sahasını ihlal ettiği iddialarını bahane ederek, Rusya sınırına gizlice uçak ve hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını” söyledi. Kartapolov, İngiltere ve Fransa'dan uçakların hareketlerinin “zaten kayda geçtiğini” söyledi.

Geçen haftalarda önce Polonya, ardından Romanya ve Estonya olmak üzere NATO üyesi ülkeler Rusya’nın hava sahalarını ihlal ettiğini söyledi. Polonya ve Romanya bu ihlallerin dronlarla olduğunu söylerken Estonya ise Rus jetlerinin ülke hava sahasına girdiğini söyledi.

MOSKOVA SUÇLAMALARI REDDETTİ
Moskova bu suçlamaları “asılsız” diyerek reddetti ve bunların provokasyon olabileceğini söyledi.

Kartapolov, bu kapsamda verdiği demeçte, iddiasını dile getirdi ve Avrupalıların bu süreci “gevezeliklerinin” arkasına sakladığını öne sürdü.

“Onlar [Avrupalılar] daha ciddi bir şey yapmaya cesaret edemiyorlar. Ancak, bu gevezeliklerin ardında, Rusya veya Ukrayna sınırına uçak ve hava savunma sistemlerinin gizli bir şekilde konuşlandırılması ve yeniden konuşlandırılması için hazırlıklar yapıldığını anlamalıyız. Durumu yakından takip ediyoruz ve Fransa ve İngiltere'den bir dizi uçağın hareketini zaten kaydettik.”

HEPSİ AB’NİN KUKLASI
Kartapolov, modern Avrupa'dan her şeyin beklenebileceğini, “çünkü kendi vatandaşlarını umursamayan, tamamen sorumsuz politikacılar tarafından yönetildiğini” belirtti. Milletvekiline göre, “Tek istisnalar Macaristan, Slovakya ve Sırbistan. “Geri kalanların hepsi AB'nin kuklaları. Brüksel veya Londra'da ne yapmaları söylenirse, onu yapacaklar.”

'ZEKA SEVİYELERİ SON DERECE DÜŞÜK'
Duma komitesi başkanı, artık Avrupalı liderlerle konuşmanın ve onlara bir şeyleri açıklamaya çalışmanın “kesinlikle anlamsız ve yararsız” olduğunu belirtti. Kartapolov, “Zeka seviyeleri son derece düşük ve ne yazık ki vicdansızlık seviyeleri hayal edilemeyecek kadar yüksek” diyerek sözlerini tamamladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moskova: Avrupalılar Rus sınırına gizlice silah yığıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:35