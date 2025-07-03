Moskova-Bakü arasında ilişkiler geriliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan'da bulunan veya bu ülkeye seyahat planlayan Rus vatandaşlarını mevcut diplomatik gerilimi göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı.





Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Azerbaycan'da bulunmaları veya bu ülkeye seyahat planlamaları durumunda mevcut durumu dikkatle değerlendirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Arka plan ve gerilim sebebi





Açıklamada, Moskova yönetiminin Bakü'den ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine döndürmek için adım atmasını talep ettiği belirtildi. Zaharova, iki ülke arasındaki tüm sorunların diplomatik yollarla çözülebileceğini vurguladı.





İki ülke arasındaki gerilim, Yekaterinburg'da etnik çete üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Azerbaycan vatandaşlarının iki tanesinin hayatını kaybetmesiyle tırmandı. Azerbaycan makamları ölümlerin çok sayıda travma ve yaralanma sonucu meydana geldiğini açıklarken, olayın ardından Bakü yönetimi Moskova'ya protesto notası verdi.





Sputnik-Azerbaycan ajansı çalışanları hakkında soruşturma





Gerginliğin artmasıyla birlikte Azerbaycan'da Sputnik-Azerbaycan ajansı çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Rus vatandaşları gözaltına alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tutuklanan vatandaşların derhal serbest bırakılmasını talep etti.





Uzmanlar, bu gelişmelerin iki ülke arasındaki diplomatik krizi derinleştirdiğini ve özellikle Rusya'da yaşayan yaklaşık 400 bin Azerbaycan vatandaşının statüsünü riske atabileceğini belirtiyor.





Rus yetkililer, uyarının özellikle sınır bölgelerinde ve büyük şehirlerde dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinden sıkı şekilde yararlanmalarını önerdi.





Diplomatik kaynaklar, mevcut gerilimin ticari ilişkileri de etkileyebileceğini, özellikle enerji ve tarım sektörlerindeki iş birliklerinin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunuyor.





İki ülke arasındaki hava trafiğinin ve vize rejiminin yakından takip edilmesi gereken diğer konular olduğu ifade ediliyor.