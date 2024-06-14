Moskova Borsası'nda dolar ve euro işlemleri askıya alındı

Amerikan Maliye Bakanlığı'nın internet sitesine göre, ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listelerini genişletti. Moskova Borsası bu yaptırımlardan etkilenen kuruluşlardan. ABD Hazinesi'ne göre, "Rus yetkililerin Moskova Borsası ile ilgili sermaye artırma tedbirleri, Rusya ve diğer ülkelerin vatandaşlarının Rus devlet tahvillerine ve önde gelen Rus şirketlerine yatırım yaparak Kremlin'in savaş makinesinden kâr elde etme fırsatlarını genişletiyor."



Moskova Borsası endeksi, ABD yaptırımlarının uygulamaya konulmasının ardından işlem açılışında 3112,5 puana geriledi ve Borsa'nın (MOEX) hisseleri %15 düştü.



RBC ekonomi ajansına göre Amerikan yaptırımları, Rusya’da dolar cinsinden döviz ticaretini imkansız hale getiriyor ve euro cinsinden döviz ticaretini muğlak hale getiriyor. Çin ve Belarus'tan olanlar da dahil olmak üzere yabancı tüzel kişiler de kısıtlamalara tabi tutuldu.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre, kara listeye alınan kuruluşlar Rusya'daki enerji, metal ve madencilik sektörlerine yardım ediyor ve "çift kullanımlı malların" tedariki de dahil olmak üzere yaptırımların delinmesini kolaylaştırıyor. Listedeki kişiler arasında Rusya, Belarus, Moldova, Ukrayna, Çin ve Güney Afrika vatandaşları da var.



ABD'nin yeni yaptırımları, Rusya ekonomisi üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Moskova Borsası'nın dolar ve euro işlemlerini durdurma kararı, piyasalarda belirsizlik yaratırken, Rusya Merkez Bankası'nın açıklamaları bu belirsizliği hafifletmeye çalışıyor. Rusya'nın bu yaptırımlara nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.



Rusya Merkez Bankası'ndan Açıklama

Rusya Merkez Bankası, bireylerin bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satmaya devam edebileceğini açıkladı. “Şirketler ve bireyler Rus bankaları aracılığıyla ABD doları ve euro alıp satmaya devam edebilir. Vatandaşların ve şirketlerin hesap ve mevduatlarındaki ABD doları ve euro cinsinden tüm varlıklar güvence altında kalıyor" denildi.



Açıklamada ayrıca, Moskova Borsası'nda dolar ve euro ticaretinin durdurulmasının ardından, döviz kurlarının belirlenmesi için banka raporları ve dijital tezgah üstü işlem platformlarından alınan bilgilerin kullanılacağı belirtildi.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, TASS'a yaptığı açıklamada, "Rusya'nın bu tür saldırgan eylemlerini cevapsız bırakmayacağını" söyledi.



Moskova Borsası'nda Dolar ve Euro İşlemleri Durduruldu

Yaptırım listesine alınan Moskova Borsası, dolar ve euro ticaretini durduracağını açıkladı. Borsa, ABD yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden işlem yapmayacak. Rusya Merkez Bankası, vatandaşları ve şirketleri bilgilendiren acil bir açıklama yaptı.