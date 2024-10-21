Moskova’da bir oligarh daha şüpheli şekilde ölü bulundu

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



2 binli yılların başında Kremlin tarafından devletleştirilen petrol ve doğalgaz devi YUKOS EP’nin kurumsal yönetiminden sorumlu eski başkan yardımcısı Mikhail Rogachev, Moskova’daki evinin avlusunda ölü bulundu.



Rogachev’in ölüm nedeni olarak, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Rogachev’in aynı zamanda ağır kanser hastası olduğu belirtildi.



1998-1999 yıllarında NK YUKOS mühendislik merkezinin genel müdürlüğünü yaptı ve ardından YUKOS EP’nin başkan yardımcılığına yükseldi. YUKOS-Moskova’nın kurumsal yönetim sistemlerini yönetti ve firmanın araştırma ve geliştirme merkezinde görev aldı.



2007 yılında Norilsk Nickel’de genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 2008’de ise ONEXIM’den ayrıldı. 2011-2015 yılları arasında Rusya Teknolojik Kalkınma Fonu’na başkanlık etti, ancak sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.



Ağır kanser hastası olduğu belirtilen ve tedavisinin devam ettiği Mikhail Rogachev 64 yaşında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.