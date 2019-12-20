Moskova’da silahlı saldırı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Genel Merkez binası yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin çevreye ateş açtığı, olayda ölenlerin olduğu belirtildi.





Sputnik’in aktardığına göre FSB'den yapılan açıklamada, "Kimliği belirsiz kişi, Bolşaya Lyubyanka Caddesi, 12 yakınında ateş açtı. Yaralılar var. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Kimliğini tespit etmek için çalışmalar devam ediyor" denildi.





FSB, saldırganın tek kişi olduğunu, FSB binasına girmediğini kaydetti. Rusya Sağlık Bakanlığı, 2 FSB görevlisinin ağır yaralandığını bildirirken, FSB'den yapılan açıklamada bir görevlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.





Rusya Soruşturma Komitesi, "kolluk görevlilerine saldırı" maddesinden soruşturma başlatıldığını duyurdu.





Rus kanalı REN-TV ise olayda 2 kişinin öldüğünü duyururken, İzvestiya sayının 3 olduğunu bildirdi. Saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.





Medyada yer alan bazı haberlerde silah seslerinin FSB merkezinin resepsiyonunda başladığı daha sonra silahlı bir kişinin kaçarak bir binaya saklandığı bilgisi de yer alıyor.





Saldırganların Kalaşnikof ya da Saiga silahlar kullandığı tahmin ediliyor.