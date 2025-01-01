Moskova’da son 245 yılın en sıcak yılı 2024 oldu

Moskova Devlet Üniversitesi, Meteoroloji Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Moskova’da son 245 yıllık meteorolojik veri tarihindeki en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.





Yıl boyunca sekiz farklı günde sıcaklık rekorları kırıldı. Ocak ve Mayıs ayları soğuk geçerken, diğer on ay normalin üzerinde sıcaklıklarla dikkat çekti.





Eylül ayında ortalama sıcaklık 17,9 derece ile mevsim normallerinin 5,7 derece üzerine çıktı. Bu, Moskova tarihinde Eylül ayı için kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Önceki rekor 1847 yılında 17 derece ile kaydedilmişti ve bu rekor 180 yıl boyunca geçerliliğini korumuştu.





2024 yılının en yüksek sıcaklığı 4 Temmuz’da 33,1 derece olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık ise 4 Ocak’ta -24,9 derece olarak kaydedildi. Özellikle 29 Şubat, 31 Mart-3 Nisan arası, 3 Temmuz, 13 Eylül ve 22 Kasım tarihlerinde sıcaklık rekorları kırıldı.





2024 yılında Moskova’ya toplam 731 mm yağış düştü ve bu miktar yıllık ortalama olan 724 mm’ye oldukça yakındı. Mart ve Eylül ayları sırasıyla 7 ve 10 mm yağış alarak oldukça kurak geçti. Haziran ayında 167 mm yağış kaydedilerek bu ay oldukça yağışlı geçti.





Kar Kalınlığı Rekoru





2023-2024 kışı oldukça karlı geçti. 19 Şubat’ta kar kalınlığı 70 cm’ye ulaştı ve 1985’teki rekor seviyeye ulaştı. Moskova tarihindeki en yüksek kar kalınlığı ise 77 cm olarak ölçülmüştü.





Moskova Devlet Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Meteoroloji ve Klimatoloji Bölümü’nden Dr. Mihail Lokaşenko, Eylül ayında yaşanan yüksek sıcaklıkları, uzun süre etkili olan ve hareketsiz kalan antiklonlarla açıkladı. Bu durum, Rusya’nın orta kesiminde sıcak havanın uzun süre kalmasına neden oldu.