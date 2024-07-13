Moskova’da yolcu uçağı düştü üç kişi hayatını kaybetti

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA







İçinde yolcusu olmayan Superjet yolcu uçağı tamirattan sonraki ilk uçuşunda düştü.

Uçağın, fabrikada planlanan onarım ve bakımlarımın ardından Vnukovo havaalanına uçarken Kolomna yakınlarında düştüğü bildirildi.Gazpromavia firmasına ait uçakta, 3 mürettebat vardı, hepsi hayatını kaybetti. TASS ve Interfax'ın operasyonel hizmetlerdeki kaynaklara dayandırdığı haberde, Moskova bölgesinde bir Superjet'in düştüğü belirtildi. Ön verilere göre, uçakta hiç yolcu yoktu, sadece üç pilottan oluşan mürettebat vardı ve kazadan sağ kurtulamadılar.Olay, Kolomna yakınlarındaki Apraksino köyü yakınlarında meydana geldi. Uçak ormana düştü. RBC'ye konuşan bir kaynak, uçağın test uçuşu yaparken sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştüğünü bildirdi. Olayya ilişkin soruşturma sürüyor.