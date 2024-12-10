Moskova’daki Suriye Büyükelçiliği Baas bayrağını değiştirdi

Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesi ülke bürokrasisine hızlı yansıdı.





Bir Büyükelçilik binasında bile çok hızlı şekilde Baas rejiminin bayrağının indirilmesi, Suriye’deki siyasi değişimin sembolik bir yansıması olarak değerlendiriliyor.





Moskova’daki büyükelçilik binasının önünde bulunan bayrak direği artık boş. Gazeteciler, bayrağın indirilmesinden sonraki görüntüleri kaydederken, büyükelçilik yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.





Bayrağın indirilmesi, uluslararası toplumda Suriye’deki yeni döneme ilişkin mesajlar olarak görülüyor. Baas rejiminin sembollerinin kaldırılması, Rusya’nın Esad sonrası Suriye’deki gelişmeleri resmi olarak tanımaya başladığının işareti olabilir.





Suriye’de stratejik yatırımları ve askeri varlığını kurumak için temkinli politika





Rusya, Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye’deki stratejik yatırımları ve askeri varlığı konusunda temkinli bir politika izliyor. Moskova’nın Suriye’deki yeni yönetimle ilişkileri nasıl şekillendireceği ise merak konusu. Bayrağın indirilmesi, bu yeni ilişki dinamiklerinde Moskova’nın yaklaşımının şekillendiğini gösteriyor.





Baas rejiminin düşüşü ve Esad’ın ülkeyi terk etmesi, Suriye’de sadece iç siyaseti değil, bölgesel ve uluslararası dengeleri de değiştirecek nitelikte bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Büyükelçilikten bayrağın kaldırılması, bu yeni dönemin sembolik bir başlangıcı olarak kayıtlara geçti.