Samanyolu Haber /Dünya / Moskova’dan Kiev’e doğrudan müzakere çağrısı /30 Nisan 2025 17:57

Moskova’dan Kiev’e doğrudan müzakere çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşan Rusya’nın BM Daimî Temsilcisi Vasiliy Nöbenzya, Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Nöbenzya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8-10 Mayıs tarihleri arasında ilan ettiği ateşkesin, doğrudan barış görüşmeleri için bir ilk adım olabileceğini belirtti.

Rus diplomat, “Ukrayna tarafının da bizim örneğimizi takip etmesini umuyoruz. Bu tür bir adım, ön koşulsuz olarak doğrudan barış müzakerelerine zemin hazırlayabilir” dedi. Açıklama, Rusya’nın 80. yılını kutlamaya hazırlandığı II. Dünya Savaşı Zafer Günü kapsamında önerilen geçici ateşkes önerisinin ardından geldi.

Rusya ve Ukrayna İlerleme Kaydetmezse ABD Arabuluculuktan Çekilecek

Öte yandan, kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Rusya ve Ukrayna’nın çatışmayı çözmeye yönelik somut öneriler sunmaması halinde, Washington’un arabuluculuk rolünden çekilebileceğini duyurmuştu. Rubio, ABD’nin “kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes” hedeflediğini, geçici çözümlerin yeterli olmayacağını vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerde somut ilerleme sağlanmazsa, ABD’nin arabulucu rolünden çekileceğini açıkladı.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından bir basın toplantısında duyuruldu. Bruce, “Bundan sonra nasıl hareket edeceğimiz, artık Başkan’ın vereceği bir karar. Eğer ilerleme sağlanmazsa, bu sürece arabulucu olarak dâhil olmaktan çekileceğiz,” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkili, Washington’ın hedefinin sadece kısa süreli bir ateşkes değil, tam ve uzun vadeli bir barış anlaşması olduğunu vurguladı: “Amacımız üç günlük bir ateşkes değil, kalıcı bir barış ve çatışmanın tamamen sona ermesidir.”

Zafer bayramı günlerinde üç günlük ateşkes

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-10 Mayıs tarihleri arasında, İkinci Dünya Savaşı’nın 80. yıldönümü dolayısıyla üç günlük tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in bu önerisinin doğrudan barış müzakereleri için bir başlangıç olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti.
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