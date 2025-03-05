Moskova’dan Kırım’a rekor bürçe

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ekonomi haber ajansı RBK’nin haberine göre, Kırım’ın konsolide bütçesine (cumhuriyet ve belediye bütçeleri dahil) toplam 173,6 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) karşılıksız transfer yapıldı. Bu rakam, önceki yıl en fazla destek alan Donetsk bölgesinin aldığı 168,7 milyar rubleyi geride bıraktı.



Ancak 2023 yılı ile karşılaştırıldığında, hem Kırım’a hem de Donetsk’e yapılan bütçe transferlerinde azalma görüldü. 2023’te Kırım’a 219 milyar ruble, Donetsk’e ise 249 milyar ruble aktarılmıştı. 2024’te bu transferler Kırım için %21, Donetsk için ise %32 oranında azaldı. Buna rağmen, Kırım toplamda en fazla bütçe desteği alan bölge oldu.



Federal bütçeden doğrudan yapılan transferler açısından Donetsk Halk Cumhuriyeti 2024 yılında 160 milyar ruble ile ilk sırada yer aldı. Kırım’ın doğrudan federal bütçeden aldığı destek ise 139,5 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti. Kırım’ın toplam bütçe desteğinde lider olmasının sebebi, ek olarak yerel ve kamu kuruluşlarından aldığı 34 milyar rubleyi aşan transferler oldu.



Federal hükümetin bölgelere aktardığı bütçe; hibe, sübvansiyon ve sübvansiyon dışı transferler gibi farklı kategorilere ayrılıyor. Kırım’a yapılan transferlerin %80,4’ü federal hükümetten gelirken, en büyük pay sübvansiyonlara ayrıldı.



Uzmanlar, Kırım’a sağlanan yüksek bütçe desteğini büyük altyapı projeleri ve kamu hizmetlerinin finansmanı için verilen özel sübvansiyonlarla açıklıyor. Kırım ve Donetsk’in ardından en fazla bütçe desteği alan üçüncü bölge, 135,7 milyar ruble ile Dağıstan oldu.