Moskova’dan Kuzey Kore ile kritik temas!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Soygu Pyongyang’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi. Görüşmeler, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun devamı olarak değerlendirildi.





Şoygu’nun Kuzey Kore ziyaretinin ardından Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, görüşmelerin dostane ve gizlilik içerisinde gerçekleştirildiği ifade edildi.





Şoygu ve Kim Jong-un’un bir araya gelmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Haziran ayında Pyongyang’a yaptığı resmi ziyaretin devamı niteliğinde oldu.





Şoygu’nun ziyareti, Putin ve Kim arasında imzalanan Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında yapılan iş birliğini daha da pekiştirdi.





Rusya ve Kuzey Kore’nin ikili ilişkilerinin güçlenmesine yönelik atılan adımların, her iki ülkenin de bölgesel ve uluslararası gelişmeler karşısında daha sıkı iş birliği yapma kararlılığını gösterdiği belirtildi.





Stratejik Ortaklığın Temelleri





Özellikle askeri yardımlaşma ve karşılıklı destek konusunda yapılan mutabakatların önemine dikkat çekildi. Bu anlaşma, taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda diğer tarafın askeri yardımda bulunmasını öngören önemli bir savunma ittifakını içeriyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran 2024 tarihinde Pyongyang’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Putin, ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bağların derinleştiğini ve bağımsız dış politika uygulayan her iki ülkenin de şantaj ve baskılara boyun eğmeyeceğini vurgulamıştı. Anlaşma, stratejik ortaklığın askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda daha güçlü bir düzeye çıkarılmasını hedefliyor.