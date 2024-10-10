Samanyolu Haber /Dünya / Moskova’dan uzun menzilli füzeler konusunda net uyarı geldi /10 Ekim 2024 14:38

Moskova’dan uzun menzilli füzeler konusunda net uyarı geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın uzun menzilli füzelerle Rusya’nın iç bölgelerine yönelik saldırılarının, çatışmanın doğasını değiştirebileceği konusunda uyardı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu açıklama, Batı’nın Ukrayna’ya daha gelişmiş silahlar sağlamasıyla ilgili süregelen tartışmalar zamanında geldi.

Batı’nın bu tür saldırılara izin vermesi durumunda, çatışmanın daha geniş bir bölgesel boyut kazanacağına dair endişeler dile getirildi.

BATININ UKRAYNA'YA SAĞLAYACAĞI SİLAHLAR KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Ukrayna’nın Batı’dan aldığı silahlarla Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesinin, savaşın seyrini köklü bir şekilde değiştireceğini belirtti. Grushko, Ukrayna’nın bu tür saldırıları bağımsız olarak planlayamayacağını ve bu kararın Batı’nın inisiyatifinde olduğunu vurguladı.

Özellikle, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla Moskova ve diğer sanayi bölgelerine saldırabileceği olasılığı, Rusya’da büyük endişeye sebep oluyor. 

Grushko’nun açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önceki uyarılarıyla da örtüşüyor. Putin, Batı’nın Ukrayna’ya gelişmiş silahlar sağlamasının çatışmayı farklı bir boyuta taşıyacağını belirtmişti. Ukrayna’nın bu tür saldırılara yönelmesi, Rusya’nın savunma stratejilerinde büyük bir değişiklik gerektirebilir.

NATO VE ABD'NİN YAKLAŞIMI 

Bu açıklamalar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, Ukrayna’nın Batı silahları kullanarak Rusya’nın derinliklerine saldırma kısıtlamalarının kaldırılmasının önümüzdeki NATO toplantısında ele alınacağını söylemesinden sonra geldi.
Bu tartışmanın 12 Ekim’de yapılması planlanıyor. 

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna’nın Rusya’ya saldırılarda kendi silahlarını kullanabileceğini ve bunun için Washington’dan izin almak zorunda olmadığını belirtti. Bu açıklama, Ukrayna’nın Batı silahlarını kullanmadan Rusya topraklarına yönelik saldırılarını sürdürme olasılığına işaret ediyor.

KİEV VE RUSYA'YA SALDIRI İZNİ VERİLİR VERİLMEZ MİSİLLEME PLANLARI DEVRELE GİRECEK 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise Moskova’nın, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik uzun menzilli silahlarla saldırılarına izin verilmesi durumunda misilleme tedbirlerinin derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Lavrov, daha önce bu tür saldırılara karşı hazırlanan planların Putin’in emriyle hızla devreye sokulacağını belirttiğini hatırlatarak, Moskova’nın gerekli tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.
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