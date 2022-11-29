Samanyolu Haber /Gündem / Moskova’dan yeni bir gaz hamlesi /29 Kasım 2022 14:14

Moskova’dan yeni bir gaz hamlesi

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan’dan üçlü gaz birliği anlaşması yapıldığı açıklandı. Ana tedarikçi ise Çin

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan "üçlü gaz birliği” oluşturuyor.

Rusya ve Kazakistan devlet başkanları 28 Kasım’da Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmede yeni bir gaz birliğinin kurulmasını görüştü.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazak lider Kasım Jomart Tokayev Moskova’da Rusya, Kazakistan ve Özbekistan’ın katılımıyla 3’lü yeni gaz birliği oluşturulmasını masaya yatırdı. Putin ve Tokayev'in görüşmesinde kurulması gündeme gelen birliğin üçüncü üyesinin Özbekistan olacağı belirtiliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bugün yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Özbekistan'ın iç tedarik ve Çin dahil üçüncü ülkelerin pazarlarına yönelik bir gaz birliğini tartıştığını söyledi.

Rusya, Özbekistan ve Kazakistan, Çin'e boru gazı sağlayan ilk beş tedarikçi arasında yer alıyor.

Üçlü gaz birliği anlaşması açıklaması Kazakistan Cumhurbaşkanı basın sekreteri Ruslan Zheldibay tarafından yapıldı.
Projenin detaylarından bahsedilmeyen açıklamada, yeni gaz ulaşım koridorlarını kapsayayacak anlaşmanın muhtemelen Kazakistan ve Özbekistan topraklarından geçecek gaz koridorlarını kapsayacağı belirtiliyor.
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