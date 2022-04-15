Samanyolu Haber /Dünya / Moskova füze kruvazörü limana çekilirken fırtına nedeniyle battı /15 Nisan 2022 00:42

Moskova füze kruvazörü limana çekilirken fırtına nedeniyle battı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Moksova kruzazörünün son durumu konusunda bir açıklama yapıldığı aktarıldı. Söz konusu açıklamada, yangın çıkan ‘Moskova’ füze kruvazörünün limana çekilirken fırtına nedeniyle battığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın çıkan ‘Moskova’ füze kruvazörünün limana çekilirken fırtına nedeniyle battığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Rus füze kruvazörü Moskova'nın fırtınada battığını doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova kruvazörü limana çekilmesi sırasında, mühimmatın patlamasından kaynaklanan hasar ve denizdeki fırtına nedeniyle dengesini kaybederek battı” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Mürettebat tamamen tahliye edildi. Aynı zamanda, ana füze hasar görmezken, gemi yüzer durumda kaldı."


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