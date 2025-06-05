Moskova hava sahası uluslararası havayolları için riskli hale geldi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rosaviatsiya'nın (Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı) Mayıs ayında Zafer Günü kutlamaları nedeniyle hava sahasını kapatması, St. Petersburg Pulkovo havalimanını alternatif bir merkez haline getirmişti.





Emirates havayollarının Moskova uçuşlarını yeniden gözden geçireceğini açıklamasının ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) da benzer açıklamalar gelmeye başladı.





THY, Moskova’ya alternatif arıyor





THY, Moskova'daki Şeremetyevo, Vnukovo ve Domodedovo havalimanlarına yapılan bazı uçuşları St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na kaydırmak için Rus yetkililerle görüşmelere başladığı iddia edildi.





THY halihazırda St. Petersburg'dan haftada 42 Antalya, 21 İstanbul, 4 Dalaman ve 4 Bodrum seferi düzenliyor. Moskova'daki sefer sayısı ise daha yoğun: Haftada 61 Antalya, 44 İstanbul, 11 Dalaman ve 7 Bodrum uçuşu bulunuyor. Emirates'in de St. Petersburg-Dubai hattında haftada 6, Moskova-Dubai'de ise 21 sefer yaptığı biliniyor.





Rusya Aviaport Ajansı Direktörü Oleg Panteleev, Rus makamlarının uluslararası bağlantıları sürdürmek için bu taleplere olumlu bakabileceğini, ikili anlaşmalarda esneklik sağlanabileceğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, St. Petersburg'un Moskova kadar geniş bir iç hat ağı sunmadığına dikkat çekerek, bu değişimin zorunluluktan kaynaklandığını vurguluyor.