Samanyolu Haber /Dünya / Moskova hava sahası uluslararası havayolları için riskli hale geldi /05 Haziran 2025 13:39

Moskova hava sahası uluslararası havayolları için riskli hale geldi

Ukrayna'nın son dönemde artan insansız hava aracı saldırıları, Moskova hava sahasını uluslararası havayolları için riskli hale getirdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rosaviatsiya'nın (Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı) Mayıs ayında Zafer Günü kutlamaları nedeniyle hava sahasını kapatması, St. Petersburg Pulkovo havalimanını alternatif bir merkez haline getirmişti. 

Emirates havayollarının Moskova uçuşlarını yeniden gözden geçireceğini açıklamasının ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) da benzer açıklamalar gelmeye başladı.

THY, Moskova’ya alternatif arıyor

THY, Moskova'daki Şeremetyevo, Vnukovo ve Domodedovo havalimanlarına yapılan bazı uçuşları St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na kaydırmak için Rus yetkililerle görüşmelere başladığı iddia edildi. 

THY halihazırda St. Petersburg'dan haftada 42 Antalya, 21 İstanbul, 4 Dalaman ve 4 Bodrum seferi düzenliyor. Moskova'daki sefer sayısı ise daha yoğun: Haftada 61 Antalya, 44 İstanbul, 11 Dalaman ve 7 Bodrum uçuşu bulunuyor. Emirates'in de St. Petersburg-Dubai hattında haftada 6, Moskova-Dubai'de ise 21 sefer yaptığı biliniyor. 

Rusya Aviaport Ajansı Direktörü Oleg Panteleev, Rus makamlarının uluslararası bağlantıları sürdürmek için bu taleplere olumlu bakabileceğini, ikili anlaşmalarda esneklik sağlanabileceğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, St. Petersburg'un Moskova kadar geniş bir iç hat ağı sunmadığına dikkat çekerek, bu değişimin zorunluluktan kaynaklandığını vurguluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Moskova hava sahası uluslararası havayolları için riskli... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:19