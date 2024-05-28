Moskova ile Taşkent arasında nükleer yakınlaşma!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ayrıca Moskova ve Taşkent, Özbekistan'da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşasına yönelik bir sözleşme imzaladı.







Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı'nın Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında, iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla bu anlaşma resmileşti.





Anlaşmada, Özbekistan'da düşük kapasiteli bir nükleer enerji santralinin inşası için işbirliğini genişleten değişiklikler yapıldığı belirtildi. Bu santral, her biri 55 MW kapasiteli 6 reaktörden oluşan ve toplamda 330 MW kapasiteye sahip olacak şekilde, Özbekistan'ın Cizzak bölgesinde inşa edilecek.





Rosatom, santral inşasının ana yüklenicisi olarak görev alacak ve inşaat çalışmalarına yerel şirketlerin de dahil edileceğini bildirdi. Bu proje, Özbekistan'ın enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





İki ülke ticari işlemlerde ulusal para birimlerine geçiş hedefi koydu





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile Taşkent'te yaptığı görüşmede, iki ülkenin ticari işlemlerde ulusal para birimlerine geçişinin önemini vurguladı.





Bu adım, Moskova'nın dost ülkelerle yürüttüğü dedolarizasyon politikası çerçevesinde atılıyor.

Putin, ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Ülkelerimiz ödemelerde kademeli olarak ulusal para birimlerine geçiyor. Biz bunu son derece önemli buluyoruz. Finansal işlemlerde kredi ve banka kuruluşları arasındaki işbirliği de güçleniyor. İkili ticari işlemlerde rublenin payı, geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 58'e ulaştı ve artmaya devam ediyor."





İkili İşbirliğinde Yeni Anlaşmalar





Rus ve Özbek heyetlerin yaptığı görüşmelerde, ikili temasları genişletmeye yönelik uzun vadeli hedefler ve bunlara ilişkin görevler belirlendi. Ziyaret kapsamında bir dizi hükümetler arası anlaşma ve ticari sözleşme imzalandı. Putin, bu anlaşmaların büyük bölümünün ekonomi alanındaki pratik etkileşimi aktif hale getirmeye yönelik olduğunu belirtti.





Enerji İşbirliği ve Nükleer Projeler





Putin, basın toplantısında Rusya'nın Özbekistan'a güvenilir şekilde ve avantajlı koşullarla enerji kaynakları sağlamaya devam ettiğinin altını çizdi. Rusya'dan Özbekistan'a Kazakistan üzerinden uzanan boru hattının kapasitesinin artırılacağını ve bu sayede arzın 11 milyar metreküpe çıkacağını duyurdu.

Ayrıca, Taşkent'te imzalanan hükümetler arası bir protokol ile Özbekistan'da modern Rus teknolojilerini kullanarak düşük kapasiteli nükleer güç santralleri inşa etme fırsatı doğduğunu belirten Putin, bu projeyi de etkili bir şekilde hayata geçirmek için her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.