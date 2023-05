Moskova, ilk kez geniş çaplı İHA saldırılarıyla vuruldu

İki kişi yaralandı, bazı binalar hafif hasar gördü





Putin: Saldırılar "terör eylemi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya bugün yapılan İHA saldırılarını "terör eylemi" olarak niteledi.

ABD: Ukrayna'ya sadece kendini savunması için silah verdik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Rusya topraklarında saldırı düzenlenmesini desteklemediklerini belirtti ve Ukrayna'ya sadece kendi egemen topraklarını geri almak üzere silah verdiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı başkent Moskova'ya insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.Kiev tarafından Moskova'daki sivilleri hedef almak amacıyla sekiz İHA gönderildiğini belirten bakanlık, bunlardan beşinin düşürüldüğünü, üçününse sistemlerinin kilitlenerek güzergahlarının değiştirildiğini bildirdi.Güvenlik güçlerine yakın bazı medya kuruluşlarında ise en az 25 İHA'nın saldırıda kullanıldığı ifade edildi.Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin saldırılarda iki kişinin hafif yaralandığını duyurdu. Saldırılar sebebiyle birkaç binada "önemsiz hasarın" meydana geldiğini aktaran Sobyanin, buralarda yaşayanların kısa süreliğine tahliye edildiğini ve sonra evlerine döndüğünü bildirdi.İHA'ların Putin ve elitelerin konutlarının bulunduğu prestijli semtleri hedef alması dikkat çekti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir İHA'nın vuruluşu ve çıkan duman, kentin güney batısındaki gökdelenler ve prestijli Rublyovka semti üzerinde bir İHA'nın uçtuğu ve Moskova'nın dış semtlerinden Pantsir'de yerden havaya füze sisteminin yakındaki bir hedefe doğru ateşlendiği görülüyor.Ukrayna cumhurbaşkanının danışmanı Mykhailo Podolyak Kiev'in saldırılarla ilgisi olmadığını belirtti, ancak "bu olayları görmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın başkenti Kiev son 24 saat içinde Moskova'nın ağır bombardımanı altında. Ukrayna İçişleri Bakanlığı son saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiğini, ikisi çocuk 34 kişinin de yaralandığını duyurdu.Putin, “Rusya'yı ve Rus vatandaşlarını sindirmeye çalışma ve sivil binalara saldırma yolunu seçtiler. Bu da elbette bunun 'terör eylemi' olduğuna yönelik açık bir işarettir.” ifadesini kullandı.Putin, Rusya’yı “kışkırtmaya çalışmanın” endişe verici olduğunun altını çizerek, “Görünüşe göre buna güveniyorlar ve bizi benzer eylemleri yapmaya kışkırtıyorlar. Bu konuda ne yapacağımızı göreceğiz.” şeklinde konuştu.Moskova’daki hava savunma sisteminin, saldırıya karşı başarılı şekilde çalıştığını aktaran Putin, “Yine de üzerine çalışılması gereken konular var. Başkentin hava savunmasını güçlendirmek için yapılması gerekenler genel olarak net ve biz de yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansına açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Haberleri gördük ve ne olduğu hakkında bilgi topluyoruz. Genel olarak Rusya içindeki saldırıları desteklemiyoruz. Ukrayna'ya kendi egemen topraklarını geri almak için ihtiyaç duydukları ekipman ve eğitimi sağlamaya odaklıyız ve tam olarak bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Rusya'nın yalnızca mayıs ayında Kiev'e 17 hava saldırısı düzenlediğini hatırlatan yetkili "Rusya, Ukrayna'ya karşı provokasyon olmaksızın bu savaşı başlattı. Rusya, Ukrayna'nın şehirlerine ve insanlarına her gün acımasız saldırılar düzenlemek yerine güçlerini Ukrayna'dan çekerek bu savaşı her an sona erdirebilir." değerlendirmesinde bulundu.