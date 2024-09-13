Samanyolu Haber /Dünya / Moskova İngiliz diplomatları sınır dışı etti /13 Eylül 2024 11:29

Moskova İngiliz diplomatları sınır dışı etti

Moskova ile Londra arasında gerilim artıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

İngiltere’nin Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik hedeflerine karşı Storm Shadow seyir füzelerini kullanmasına izin vermesinin ardından şimdide casusluk ve sabotaj gerekçesiyle İngiliz diplomatlar sınır dışı edildi.

İngiliz diplomatların Rusya’daki çalışmaları sırasında casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle değerlendirilirken, altı İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine yol açtı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere’nin Rusya’ya yönelik stratejik yenilgi planlarına ilişkin belgeler ele geçirdiğini duyurdu. Bu kapsamda, İngiltere’nin uluslararası askeri ve siyasi gerilimi tırmandırma amacı güttüğü iddia ediliyor.

FSB, İngiltere’nin Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğü’nün Rusya’ya yönelik bu yıkıcı politikaları koordine ettiğini açıkladı.

FSB’nin açıklamasına göre, bu müdürlük, özellikle Ukrayna ve Donbass’taki Rus askeri operasyonları sonrasında, Rusya’yı stratejik olarak zayıflatmayı hedefleyen bir birim haline geldi. Bu faaliyetler, İngiliz diplomatların Rusya’daki çalışmaları sırasında casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle değerlendirilirken, altı İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine yol açtı.

FSB daha önce İngiliz Konseyi’nin Rusya’nın yeni bölgelerinde istihbarat toplama amacıyla faaliyet gösterdiğini açıklamıştı. Konseyin, Ukraynalı sığınmacıları kullanarak Herson Bölgesi’nden askeri ve siyasi bilgi toplama görevi verdiği öne sürüldü. FSB, İngiliz Konseyi’nin eğitim ve kültür işbirliğini geliştirme amacını, istihbarat faaliyetlerini gizlemek için kullandığını iddia etti.

Bu olaylar, Rusya-İngiltere ilişkilerinde gerilimi tırmandıran yeni bir boyut olarak değerlendiriliyor.
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