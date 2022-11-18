Moskova-İstanbul uçağında bomba alarmı

Aeroflot'a ait SU-2130 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Moskova Şeremetyevo Havalimanı'ndan yerel saatle 08.59'de kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçağa bomba ihbarı yapıldı. Uçağın pilotu İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi.







Saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçak güvenli bir park alanına alındı. Polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu. Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.