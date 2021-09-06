Samanyolu Haber /Dünya / Moskova katılma kararı aldı /06 Eylül 2021 22:36

Moskova katılma kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından, ABD'nin çekilmesi sonrasında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kurması beklenen hükümetle ilgili törene Rusya'nın da katılım göstereceği belirtildi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni hükümetin oluşturulması durumunda hükümet kurma törenine katılacaklarını söyledi.

Lavrov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilerin Afganistan meselesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Taliban'ın Rusya'yı hükümet kurma törenine davetini değerlendiren Lavrov, "Taliban ve diğer etnik gruplar, yani sadece Peştunlar değil, Özbek, Hazaralar, Tacikler dahil tüm Afgan toplumunun yelpazesini yansıtacak hükümetin oluşturulması ile ilgili süreci desteklemek istiyoruz. Ancak kapsayıcı bir hükümet, ülkede yeni hayata geçişi sağlayabilecek" dedi.

Lavrov, "Eğer bu olursa, Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera televizyon kanalına konuşan bir Taliban temsilcisi, Afganistan'da düzenlenecek hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a davet gönderildiğini ifade etmişti.
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