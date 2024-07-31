Moskova: Kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet

Samanyoluhaber.com - Moskova



Hamas Politbüro Başkanı İsmail Haniyeh, Tahran’da kaldığı konuta düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybetti.



Arapça yayın yapan Al Arabiya ve Al Hadath TV kanalları, Haniyeh’in geceyi geçirdiği eve doğrudan füze isabet ettiğini ve saldırının saat 2.00’de gerçekleştiğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Haniyeh cinayetini kabul edilemez olarak nitelendirdi ve olayın Gazze Şeridi’ndeki düşmanlıkları sona erdirme amaçlı müzakereleri olumsuz etkileyeceğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Moskova'nın Hamas Politbüro başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesini "kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet" olarak gördüğünü, bunun bölgede daha fazla gerilimi tırmandıracağını söyledi.



Bogdanov, "Bu yaşanaların hepsi çok kötü. Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayettir ve gerilimin daha da artmasına yol açacaktır" dedi.

Haniyeh’e yönelik suikast, Orta Doğu’daki gerilimi daha da artırdı ve uluslararası camiada geniş yankı uyandırdı. Bu olayın ardından bölgede tansiyonun yükselmesi bekleniyor.