Samanyolu Haber /Dünya / Moskova merkez camiindeki forumda İsrail’e tepki /22 Eylül 2024 10:35

Moskova merkez camiindeki forumda İsrail’e tepki

Moskova’daki merkez camiinde 20. Uluslararası Müslüman Forumu düzenlendi. Aynı zamanda Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi’nin 8. Kurultayı gerçekleştirildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu etkinlikte, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve uluslararası toplumun tepkisizliği ele alındı. Etkinliğe, Rusya’dan ve 15 farklı ülkeden Müslüman liderler ve temsilciler katıldı.

Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkan Seçildi

Kurultayda, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi başkanlığına, Rusya Müslümanları temsilcilerinin oy birliğiyle yeniden Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin seçildi. Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkanı ve Tataristan Cumhuriyeti lideri Rüstem Minnihanov da programlara iştirak etti.

Türkiye'den de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Mürteza Bedir, İSAM Başkan Yardımcısı Yaşar Çolak ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi Ömer Faruk Savuran yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş foruma mesaj gönderdi.

Filistin Davası ve ABD’ye Eleştiriler

Forumda, İsrail’in Filistin topraklarında işlediği insan hakları ihlalleri ve soykırım iddiaları gündeme getirildi. Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud Habaş, yaptığı konuşmada İsrail’in işgali sürdükçe barışın sağlanamayacağını belirtti. Habaş, özellikle ABD’nin Birleşmiş Milletler’deki Filistin kararlarını engellediğini dile getirerek, “ABD barıştan bahsediyor ama tam tersini yapıyor” dedi. Habaş, Gazze ve Batı Şeria’da yaşanan baskıların sadece Filistinliler için değil, dünya genelinde yıkıcı sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kutsal değerlere saldırıların tüm dünyayı bir din savaşına sürükleyebileceğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'de Filistin ile ilgili alınan kararların hayata geçirilmediğine işaret eden Habaş, 120'den fazla devletin onayını almasına rağmen ABD'nin başını çektiği bir avuç ülkenin karşı çıktığı bu kararların uygulanmadığını hatırlattı.

Rusya’dan Müslüman Birliği Vurgusu

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin, forumda yaptığı konuşmada İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklara değindi. Gaynutdin, “İslam’a, akla ve inanca dayanarak birlik içinde büyük zorlukların üstesinden gelebiliriz” diyerek Müslüman dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Gaynutdin, yeniden oy birliğiyle başkanlığa seçildi.
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