Moskova’nın savunması artırılıyor

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Moskova bölgesinde, Batı Askeri Bölgesi uçaksavar füze tugayı personeli ile önemli askeri, endüstriyel ve idari tesislere yönelik hava saldırılarını püskürtmek için tatbikat düzenlendi ve savunma gücü artırıldı” denildi.







Bakanlığın yaptığı açıklamaya ilaveten Rus basınında çıkan bilgilere göre, önemli askeri ve idari tesislere yönelik saldırıları püskürtmek için Moskova bölgesinde, S-300 hava savunma sisteminin de kullanıldığı bir tatbikat yapıldı.





Geçtiğimiz günlerde Moskova’da konuşlandırılan S-300'ün bu tatbikat kapsamında temsili hedefe karşı harekete geçtiği belirtildi.





Moskova ve bölgesinin savunması ile alakalı önlemlerin artırılmasının ABD ve NATO’nun Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek menzile sahip yeni silahlar vereceğini açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.





Bir kaç gün önce ise başkent Moskova'da yüksek binaların üzerine vinçle Pantsir hava savunma sistemlerinin yerleştirildiği görüldü.





Görüntüler önce sosyal medyada sonra ise bütün medyada gündem oldu. Özellikle önemli devlet binaları Savunma Bakanlığı ve bazı yüksek binalara savunma sistemleri konulurken çekilen görüntüler yayınlandı.





samanyoluhaber.com - Moskova