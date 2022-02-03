Samanyolu Haber /Dünya / Moskova, Paris ve Londra'yı geride bıraktı /03 Şubat 2022 22:38

Moskova, Paris ve Londra'yı geride bıraktı

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’nın başkenti Moskova’yı altyapımı gelişimi ve yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi metropolü olarak tanıdı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’nın başkenti Moskova’yı altyapımı gelişimi ve yaşam kalitesi bakımından dünyanın en iyi metropolü olarak tanıdı.

BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) çerçevesinde ‘Şehir Refah Endeksi’ isimli sıralamanın ön versiyonu yayınlandı. Listenin tam hali 31 Mart’ta kamuoyuna sunulacak.

Mevcut listede Rusya’nın başkenti Moskova 83.2 puanla altyapı gelişimi bakımından birinci sırada yer aldı.
İngiltere’nin başkenti Londra 75.9, Fransa’nın başkenti Paris de 76.3 puanla onu izledi.

Yaşam kalitesinde de Moskova ilk sıraya yerleşti. Kentin puanı 68.3 oldu.

Londra bu anlamda 61.59, Paris 57.16 puan aldı.

Moskova genel anlamda küresel sıralamada da 29 metropol arasında üçüncü sıraya yerleşti.

Birinci sıra Singapur’a, ikinci sıra da Toronto’ya ait.

Sıralamada ayrıca toplumsal eşitlik ve katılım, ekonomik verimlilik, çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel yönetim ve tüzük gibi parametreler de dikkate alındı.

Uzmanlar sıralama için dünyanın 50 büyük kentini dikkate aldı. Listede Bangkok, Bogota, Buenos Aires, Hong Kong, Darüssalem, Delhi, Jakarta, Lagos, Lima, Londra, Madrid, Mexico City, Moskova, Nairobi, New York, Osaka, Paris, Pekin, Santiago, Sao Paulo, Seul, Sidney, Singapur, Tokyo, Toronto, Ho Chi Minh City, Şanghay, Vuhan ve Riyad dahil 29 kent yer alıyor.



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