



Bu mahkumlardan bir tanesi Vadim Krasikov (Vadim Sokolov), Rusya istahbaratı (FSB) özel kuvvetler subayı olduğu ve 2019’da Berlin’de Çeçen komutanı Zelimkhan Khangoshvili’yi öldürmekten tutuklandığı açıklanmıştı. Almanya’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.





Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Krasikov bir FSB çalışanıdır" dedi ve teşkilatın seçkin ve gizli "Alfa" biriminde görev yaptığını sözlerine ekledi.

Türk İstihbaratının kontrolünde yapılan değişimde Rusya farklı ülkelerdeki 10 vatandaşanı geri aldı.Moskova, esir takasında bırakılan Vadim Krasikov'un Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı olduğunu teyit etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Krasikov'un teşkilatın seçkin ve gizli "Alfa" timinde görev yaptığını ve Putin'in güvenlik biriminde çalışan bazı kişilerle birlikte görev yaptığını söyledi.Kremlin'den yapılan açıklamada ayrıca Slovenya tarafından serbest bırakılan gizli bir casus çiftin çocuklarının, Moskova'ya dönmek üzere uçağa binene kadar Rus olduklarını bile bilmediklerini açıkladı.