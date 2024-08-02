Samanyolu Haber /Dünya / Moskova, takas yapılan mahkumun "Alfa" timinde görev yapan ajan olduğunu doğruladı /02 Ağustos 2024 16:45

Moskova, takas yapılan mahkumun "Alfa" timinde görev yapan ajan olduğunu doğruladı

Dün akşam Rusya ile Batı arasındaki Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük mahkum takası Ankara’da gerçekleştirilmişti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Türk İstihbaratının kontrolünde  yapılan değişimde Rusya farklı ülkelerdeki 10 vatandaşanı geri aldı.

Bu mahkumlardan bir tanesi Vadim Krasikov (Vadim Sokolov), Rusya istahbaratı  (FSB) özel kuvvetler subayı olduğu ve 2019’da Berlin’de Çeçen komutanı Zelimkhan Khangoshvili’yi öldürmekten tutuklandığı açıklanmıştı. Almanya’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vadim Krasikov "Alfa" timinde görev yapan bir ajan

Moskova, esir takasında bırakılan Vadim Krasikov'un Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı olduğunu teyit etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Krasikov'un teşkilatın seçkin ve gizli "Alfa" timinde görev yaptığını ve Putin'in güvenlik biriminde çalışan bazı kişilerle birlikte görev yaptığını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ayrıca Slovenya tarafından serbest bırakılan gizli bir casus çiftin çocuklarının, Moskova'ya dönmek üzere uçağa binene kadar Rus olduklarını bile bilmediklerini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Krasikov bir FSB çalışanıdır" dedi ve teşkilatın seçkin ve gizli "Alfa" biriminde görev yaptığını sözlerine ekledi.
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