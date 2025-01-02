Moskova terör saldırısının Türkiye ayağı yargıya taşındı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya tarihinin en korkunç terör saldırılarından olan 145 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik düzenlenen saldırının Türkiye ayağı resmen yargıya taşındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Moskova’da 22 Mart 2024’te düzenlenen ve “Crocus City Hall” konser salonunu hedef alan DEAŞ saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen 5 zanlı hakkında iddianame hazırladı.



Zanlıların Hofizjon Usmonov, Muteullo Asoev, Rahmatullo Salikov, Muhammadrahim Faizov ve Hamza Muhammed olduğu açıklandı. Bu kişiler, saldırının failleri Shamsidin Fariduni ve Saidakrami Rajabalizoda ile bağlantılı olmakla suçlanıyor.



İddianamede, zanlıların saldırının planlanmasında aktif rol aldığı, faillerle telefon görüşmeleri yaptığı ve örgütsel fotoğraflara sahip olduğu belirtildi. Zanlılardan birinin telefonunda, Moskova’daki saldırıyla ilgili yazışmalar bulunduğu ifade edildi. Bu yazışmalarda, bir zanlının saldırı için 800 bin ruble ödül teklif ettiği ve faillerin kaçışını organize edeceğine dair sözler verdiği öne sürüldü. Ayrıca, zanlılardan biri olan Muhammadrahim Faizov’un saldırganlardan biriyle Türkiye’ye giriş yaptığı ve Esenyurt’ta bir örgüt evinde kaldığı belirlendi.



Sanıklar, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Savcılık, zanlılar için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.



22 Mart 2024’te Moskova’da Crocus City Hall konser salonuna yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 145 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Bu saldırı, DEAŞ’ın Rusya’da gerçekleştirdiği en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kaydedilmişti.