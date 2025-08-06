Samanyolu Haber /Dünya / Moskova Trump'ın Ukrayna'da hava ateşkesi önerisini değerlendiriyor /06 Ağustos 2025 12:33

Moskova Trump'ın Ukrayna'da hava ateşkesi önerisini değerlendiriyor

Ukrayna kriziyle ilgili Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların Kremlin tarafından “etkisiz” görüldüğü ancak Trump'ın hava ateşkesi önerisini değerlendirdiği iddia edildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Reuters ajansının Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump, 8 Ağustos'ta sona erecek 10 günlük süre içinde Ukrayna'daki çatışmalara ateşkes sağlanmaması halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağını ve Rusya'nın ticaret ortaklarına %100'e varan ek gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Ajansın üç farklı kaynağı, Kremlin'deki tartışmalara ilişkin olarak Putin'in kararlılığının arkasında iki temel faktörün yattığını belirtiyor: Rus liderin "zafer inancı" ve "ABD yaptırımlarının etkisiz kalacağına dair derin şüpheleri". Kaynaklar, Putin'in askeri hedeflerin diplomatik fırsatlardan daha öncelikli olduğunu düşündüğünü ifade ediyor. Reuters'a konuşan iki kaynak, Rus liderin ABD ve Batı ile ilişkileri iyileştirme fırsatını kaçırıyor olabileceğinin farkında olduğunu, ancak bunu göze aldığını aktarıyor.

Kremlinin Trump'ın bu hamlesini "psikolojik baskı" olarak gördüğünü ve özellikle Rus ekonomisinin yaptırımlara karşı bir tür bağışıklık geliştirdiği inancını taşıdığını belirtiyor.

Uzmanlar, Putin'in bu tutumunun arkasında cephedeki son askeri kazanımların verdiği güvenin yattığını düşünüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda son dönemde toprak kazanımları elde etmesi ve Batılı ülkelerin askeri yardımlarındaki gecikmeler, Kremlin'de "zamanın Rusya'nın lehine işlediği" algısını güçlendiriyor. 

Rusya, ABD'nin Hava Ateşkesi Önerisini Değerlendiriyor

Rus yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da hava ateşkesi önerisini değerlendiriyor. Bloomberg'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu adımın, 8 Ağustos'ta sona erecek ultimatomun ardından uygulanması planlanan ikincil yaptırımları önleme çabasının parçası olduğu belirtiliyor.

Hava Ateşkesinin Kapsamı ve Koşulları

Ajans kaynakları, önerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarının askıya alınmasını içerdiğini ifade ediyor. ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un 6 Ağustos'ta Rusya'ya yapacağı ziyaretin, Trump yönetimiyle bir anlaşmaya varmak için "geç kalmış bir fırsat" sunduğu değerlendiriliyor. Ancak kaynaklar, böyle bir ateşkesin yürürlüğe girebilmesi için Ukrayna'nın da mutabakatının şart olduğuna dikkat çekiyor.

Diplomatik Girişimler ve Beklenen Ziyaretler

TASS ajansının haberine göre Witkoff'un Moskova ziyareti sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşme ihtimali bulunuyor. Paralel olarak, ABD Başkanı'nın bir diğer özel temsilcisi Keith Kellogg'un da önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunması bekleniyor. Bu diplomatik trafik, taraflar arasında ateşkese giden yolda kritik müzakerelerin yürütüleceği izlenimi veriyor.
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