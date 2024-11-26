Samanyolu Haber /Dünya / Moskova: Ukrayna yine ATACMS füzeleri ile saldırdı /26 Kasım 2024 19:03

Moskova: Ukrayna yine ATACMS füzeleri ile saldırdı

Moskova, Ukrayna tarafından topraklarına ATACMS füzeleri ile iki saldırıda daha bulunulduğunu duyurdu. Bakanlık, Cumartesi ve Pazartesi günü yapılan bu saldırılara karşı "intikâm harekâtı"nda bulunulacağını bildirdi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetler'nin geçen Cumartesi ve Pazartesi günü yine ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği ATACMS füzeleri ile Rusya topraklarına saldırı düzenlediğini duyurdu. Haberleşme uygulaması Telegram üzerinden bugün yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların hedeflerinin, Kursk bölgesindeki Kursk-Vostoçni Hava Meydanı ve bir hava savunma tesisi olduğu aktarıldı.

Ukrayna'nın bu saldırılarına karşı "intikâm harekâtı" düzenleneceğini de bildiren Bakanlık, Rusya topraklarına fırlatılan 13 ATACMS füzesinden üçünün hedefine ulaştığını, saldırılar sonucu çok sayıda Rus askerinin yaralandığını ve bir radar tesisinin de tahrip olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre on ATACMS füzesi ise Rus hava savunması tarafından hedefine ulaşamadan vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda, üstünde İngilizce yazılar olan, tahrip edilmiş füze parçaları görülüyor. Ancak bu görseller bağımsız ajanslar tarafından doğrulanabilmiş değil.

Moskova ilk saldırıya balistik füzelerle cevap vermişti

Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya topraklarındaki hedeflere, ABD yapımı karadan karaya ATACMS füzeleri ile saldırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, bu saldırıya "gerekli yanıtın" verileceğini dile getirmiş ve bunun için nükleer başlıklı silahların da kullanılmasının değerlendirildiğini dolaylı olarak ifade etmişti. Açıklamanın ardından Rusya, ilk defa Ukrayna'ya, nükleer başlık da taşıyabilen kıtalararası hipersonik füzelerle hava saldırısı düzenlemişti.

ABD hükümeti, Ukrayna'nın ATACMS füzeleri ile ilk saldırısından kısa süre önce Kiev'e, bu silahların Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanımına yeşil ışık yakmıştı.
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