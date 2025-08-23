Moskova ve Bakü arasında uzun bir aradan sonra önemli ilk toplantı

Samanyoluhaber.com - Moskova





İki ülke, son dönemde yaşanan gerginliğe rağmen karşılıklı ekonomik çıkarların ön planda olduğu bir strateji benimseyerek, enerji iş birliği ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışma taahhüdünde bulundu.





Overçuk: "İlişkiler Karşılıklı Faydaya Dayanıyor"





Toplantı sonrasında açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin karşılıklı faydaya dayalı olduğunu vurguladı.





Overçuk, öncelikli alanları şu şekilde sıraladı: "Bölgede ulaşım bağlantılılığının geliştirilmesi üzerine ortak çalışma, karşılıklı mutabakatta bağımsız finansal mimarinin güçlendirilmesi, enerji alanında iş birliği ve Hazar Denizi'nde iş birliği."





Overçuk, otomotiv sektöründeki iş birliğinin de kayda değer olduğunu belirterek, Azerbaycan'da bir dizi tanınmış Rus otomobil üreticisinin faaliyet gösterdiğini ifade etti.





Rusya, Azerbaycan'ın En Önemli Ekonomik Partnerlerinden Biri





Rusya, Azerbaycan'ın dış ticaretinde üçüncü sırada yer alarak ülkenin en önemli ekonomik partnerlerinden biri olmaya devam ediyor. Azerbaycan pazarında, Rus sermayesine ortaklığı bulunan yaklaşık 1800 şirket faaliyet gösteriyor. Bu derin ekonomik bağ, siyasi düzeyde yaşanan dalgalanmalara rağmen ilişkilerin temelini oluşturuyor.





İki ülke arasındaki mevcut soğuk havanın nedeni olarak, Yekaterinburg'da bir dizi cinayet ve suikast girişimi suçlamasıyla gözaltına alınan ve sonrasında hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşı Safarov kardeşlerin durumu gösteriliyor. Olayın ardından Azerbaycan, vatandaşlarının ölümüyle ilgili olarak Rusya'nın "kalp yetmezliği" açıklamasını kabul etmeyerek bir soruşturma başlattı.





Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un temmuz ayında yaptığı açıklama, ilişkilerde "zor bir dönem" yaşandığını doğrularken, aynı zamanda Moskova'nın durumun en kısa sürede çözüleceği umudunu taşıdığını belirtti.





İki ülke arasındaki gerilimli tutumlar kültürel etkinliklere kadar yansımıştı. Azerbaycan, Eylül ayında Rusya'da düzenlenecek olan 'İntervizyon' müzik yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Report.az ajansının haberine göre, iptal gerekçesi olarak "iç koşullar ve hazırlık için yetersiz süre" gösterildi.





Azerbaycan'ın bu kararı, Kafkasya bölgesindeki jeopolitik gerilimlerin kültürel etkinliklere yansıması olarak yorumlandı. Uzmanlar, "iç koşullar" gerekçesinin, Rusya ile yaşanan gerilimli dönemde kültürel etkinliklere katılım konusundaki temkinli yaklaşımı maskelediğini belirtiyor.