Moskova ve Kiev karşılıklı olarak diplomatları sınırdışı etti

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Ukrayna krizi gündemiyle Pazartesi günü yapacağı toplantı öncesinde Moskova ve Kiev karşılıklı olarak iki diplomatı sınırdışı etti.







Önce Rus iç istihbarat servisi FSB dün Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksander Sosonyuk'u casusluk şüphesiyle geçici olarak gözaltına aldı. Bir Rus vatandaşından gizli bilgi temin ettiği ileri sürülen Sosonyuk serbest bırakıldıktan sonra kendisinden Perşembe gününe kadar ülkeyi terk etmesi istendi. Ukrayna da buna karşılık olarak yüksek düzey bir Rus diplomatı ülkeden sınırdışı etti.





Almanya Savunma Bakanı'ndan Rusya'ya eleştiri





Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Rusya'yı Avrupa güvenliğini "somut ve dolaysız" bir biçimde tehdit etmekle suçladı. "Rusya'nın Avrupa'nın ortasında ileri derecede silahlanması ve savaş yürütmesi gerçek tehditler yaratmıştır" diyen Kramp-Karrenbauer "Buna işaret etmek, Rus karşıtlığı değildir. Buna işaret etmek önemli siyasi bir olgudan söz etmek ve ülkemiz ve Avrupa için aktif bir güvenlik tedbiri almak anlamına gelir" diye konuştu.





Avrupa Birliği dışişleri bakanları Pazartesi günü videokonferans aracılığıyla biraraya gelerek Ukrayna'nın doğusundaki krizi gündemine alacak. Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının artması uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor. Yaklaşık yedi yıldır Ukrayna'nın Rus sınırındaki doğu bölgeleri Moskova yanlısı ayrılıkçı paramiliter güçler tarafından kontrol ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Doğu Ukrayna'daki çatışmalarda 13 binden fazla insan hayatını kaybetti. 2015 yılında Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan barış planı ise dondurulmuş durumda.





"Rusya'nın yaklaşımı provokasyona dönük"





Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer sınıra Rus birliklerinin sevkiyatının bilinçli bir provokasyon olduğunu söyledi. Kramp-Karrenbauer "Rusya'nın yaklaşım tarzı maalesef güven yaratmaya uygun değil tersine açık bir biçimde reaksiyonları kışkırtmaya dönük" diye konuştu. Moskova ise sınırdaki hareketliliği askeri tatbikat olarak niteliyor.





Berlin'den şeffaflık talebi





Federal Hükümet'in Rusya, Orta Asya ve Doğu Ortaklığı Ülkeleri ile İkili İşbirliği Koordinatörü Johann Saathoff da Kremlin'in şeffaf davranması gerektiğini söyledi. Ostfrisen-Zeitung'a bir açıklama yapan Saathoff "Ukrayna sınırında şu anda olan, Rus birliklerinin Kırım'ın ilhakından bu yana yaptığı en büyük intikal" diye konuştu.