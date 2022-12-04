Moskova ve Minsk tek bir ordu olarak hazırlanıyor

SAMANYOLUHABER - MOSKOVA







Lukaşenko, her şeyin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıkları gibi ilerlediğini belirterek “Tüm planları yerine getiriyoruz” ifadesini kullandı.

Belarus’un başkenti Minsk’e giden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinde konuşan Lukaşenko, Ukrayna krizine ve Rusya ile Belarus arasında askeri anlamda yaşanan yakınlaşmadan bahsetti.“Kimseyi korkutma niyetim yok” diyen Lukaşenko, “Herkes yeterince korkuyor zaten. Ama onlar, bölgemizde barış içinde yaşamamızı istiyorlarsa ve okyanus ötesindekiler buna nasıl bakarsa baksın Rusya ve Belarus buna hazır. Eğer onlar son Ukraynalıya yada son Polonyalıya veya paralı askere kadar savaşmak istiyorsa bu onların işi, onların hakkı. Ben ve özel servisler henüz onların eşit haklara dayalı görüşmelere ve insan gibi anlaşmaya hazır olduğunu görmüyoruz” ifadelerini kullandı.Batı’nın sadece “savaşı nasıl sürdüreceklerini” gördüklerini kaydeden Lukaşenko, “O zaman, özel askeri harekat durmayacak” diye ekledi.Tek bir grup ve tek bir ordu olarak Rus ve Belarus silahlı kuvvetlerinin sınırlarından gelebilecek olası saldırıları püskürtmeye hazırlandığını söyleyen Lukaşenko, ‘‘Biz, bugün tek bir grup, tek bir ordu olarak hazırlanıyoruz. Herkes Bunu etrafta biliyor, biz saklamadık ve modern dünyada saklamak imkansız” ifadelerin kullandı.Seferberlik kapsamında silah altına alınan üç yüz binden fazla Rus askerinden bazıları Birlik Devleti anlaşması kapsamında Belarus’ta eğitiliyor.İki ülke savunma bakanlıkları arasında, askeri güvenliğin ortaklaşa sağlanmasıyla ilgili anlaşma imzalandı.Rusya ve Belarus Savunma Bakanlıkları arasında Minsk’te imzalanan ortaklaşa güvenlik politikası protokolü, bölgesel güç grubuna dahil edilen Rus ve Belaruslu askeri birlikler arasında koordinasyon amacını taşıyor ve Rusya’nın Belarus topraklarında etkinlikler hayata geçirmesine olanak tanıyor.