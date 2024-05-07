Moskova ve Paris hattında gerilim artıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri" açıklamasının ardından Batı basını, Fransa’nın Afrika’da bulunan paralı askerleri Ukrayna’ya yolladığı haberleri çıktı.





ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien'ın eski yardımcısı yabancı medyaya verdiği bir röportajda Fransa'nın Ukrayna'ya Yabancı Lejyon askerleri gönderdiğini söyledi.





ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien’ın ‘Fransa'nın Ukrayna'ya yabancı lejyon askerleri gönderdiği’ açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Paris ve Londra'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin söylemlerinin tehlikeli olduğunun altını çizdi.





Peskov, “Burada öncelikle bu bilgilerin gerçekle ne kadar örtüştüğünü anlamamız gerekiyor. Elbette ordumuz ve diğer özel servislerimiz bu bilgileri kontrol ediyor” ifadelerini kullandı.





Macron’un “Fransızlar Rusya ile savaşta değil” çıkışı





Fransa ile Rusya arasındaki ilişkilere ilişkin konuşan Fransa cumhurbaşkanı, ülkesinin Rus halkıyla savaşta olmadığını vurguladı.

Paris'te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile sosyal ağlarda yayınlanan ortak basın toplantısında Macron, Fransızların Rusya ile savaşta olmadığını kaydetti.





Ayrıca Fransa'nın Moskova'da rejim değişikliği arzusu olmadığını da sözlerine ekledi.