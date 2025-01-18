Moskova ve Tahran’dan ortak savunma, uzay çalışmaları ve bölgesel işbirliği: Stratejik Ortaklık Anlaşması

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İki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, çok alanda stratejik işbirlikliğini öngörüyor. Bu anlaşma otomatik olarak beş yıllık dönemlerle uzatılmak üzere 20 yıllık bir süre için geçerli olacak şekilde düzenlendi. Anlaşmanın tam metni Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. Putin, “Mevcut müzakerelerin sonuçlarından memnunuz. İmzalanan anlaşmanın, Rusya-İran ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağından eminim,” dedi.



Rusya ve İran, terörizm ve diğer küresel tehditlere karşı işbirliği yapacaklarını teyit etti. Anlaşmada, iki ülkenin aşırılık, sınır aşan organize suçlar, insan kaçakçılığı, terör finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasına karşı ortak hareket edeceği ifade edildi.



Üçüncü Ülkelerin Müdahalesine Karşı Ortak Tavır



Antlaşma onaya tabi olacak ve tarafların ilgili iç prosedürleri tamamladıklarını son yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Antlaşma, beşer yıllık dönemlerle otomatik olarak uzatılacak şekilde düzenlenmiştir.



Kremlin’in yayımladığı anlaşma metnine göre, taraflardan birinin saldırıya maruz kalması durumunda diğer taraf, saldırgan tarafa herhangi bir yardım sağlamayacak. Bu durumla ilgili olarak anlaşmada şu hüküm yer aldı: “Taraflardan biri saldırıya uğradığında, diğer taraf saldırgan tarafa askeri ya da başka bir yardım sağlamayacak ve ortaya çıkan anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk normları temelinde çözülmesine yardımcı olacaktır.”



Rusya ve İran, birbirlerinin iç ve dış işlerine üçüncü ülkelerin müdahalesine karşı çıkma konusunda mutabık kaldı. Anlaşmada, “Akit Taraflar, tek kutupluluğun ve hegemonyanın reddedilmesi ilkesi doğrultusunda hareket edecek ve üçüncü tarafların müdahalesine karşı koyacaklardır,” denildi.



Barışçıl amaçlarla uzay araştırmaları yapmak için işbirliği yapma kararı alan Rusya ve İran, bu konuda görüş ve deneyim alışverişini artıracaklarını belirtti.



Anlaşma, Hazar Denizi’nin ekonomik fırsatlarından yararlanmayı ve bölgede barışın pekiştirilmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca, Orta Asya, Transkafkasya ve Orta Doğu’daki güvenlik ve istikrarı korumak için işbirliği yapılacağı vurgulandı.



Rusya ve İran, üçüncü ülkelerden bağımsız bir ödeme sistemi oluşturmayı ve ulusal para birimleriyle ticareti artırmayı hedefliyor. Taraflar, üçüncü ülkelerin uyguladığı tek taraflı yaptırımlara katılmama taahhüdünde bulundu.



Silahların kontrolü, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularında işbirliği yapma kararı alan Rusya ve İran, bu konularda düzenli istişarelerde bulunacak.