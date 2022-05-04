Samanyolu Haber /Dünya / Moskova yönetiminden yeni Japonya kararı /04 Mayıs 2022 16:10

Moskova yönetiminden yeni Japonya kararı

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı sonrasında özellikle batılı ülkeler ile Rusya arasında başlayan karşılıklı yaptırım listelerine yenileri eklenirken, Japonya ile Rusya arasında da benzer bir durumun sürdüğü aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japon hükümetinin, görülmemiş bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı ve Rusya’ya karşı iftira ve doğrudan tehditler dahil "kabul edilmez söylemlere" izin verdiği belirtildi.

Bunun Japonya’nın tanınmış şahsiyetleri, uzmanları ve medya temsilcilerince tekrarlandığına dikkatin çekildiği açıklamada, bu anlayış doğrultusunda Tokyo’nun, iyi komşuluk ilişkilerini ortadan kaldırmaya, Rus ekonomisine ve Rusya’nın uluslararası prestijine zarar vermeye yönelik adımlar attığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gerekçelerin yanı sıra Japon hükümetinin Rus vatandaşları hakkında aldığı yaptırım kararları da dikkate alınarak, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile hükümet üyeleri ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 63 Japon vatandaşına yaptırım uygulama kararı verdiği belirtildi.
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