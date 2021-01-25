Moskova'da 140 yıllık rekor kırıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Meteoroloji Dairesi'nden bugün yapılan açıklamada, kentte son 140 yılın en yüksek sıcaklığının kayda geçtiği belirtildi.





Moskova Meteoroloji Dairesi'ne göre, kentte son 140 yılın sıcaklık rekoru kırıldı.





Sputnik'in haberine göre Moskova'nın ana meteoroloji istasyonundaki hava sıcaklığı sabah 08.00'a doğru 3.8 dereceye kadar yükseldi. En son rekor 3.6 derece ile 25 Ocak 2002'de kaydedilmişti.





Açıklamada, bu denli yüksek hava sıcaklığının iklim normallerinden 11-12 derece fazla olduğu kaydedildi.





Hidrometeoroloji Merkezi Başkanı Roman Vilfand, daha önce Rusya'nın Avrupa'daki topraklarında havanın normalden daha erken ısındığını söylemişti. Dün Moskova'da sıcaklık, 2.2 dereceye yükselmiş, hava tahmincileri bunu kışın en sıcak günü olarak nitelendirmişti.





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