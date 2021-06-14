Moskova'da aşı yaptıranlara piyango vurdu

Rusya’nın başkenti Moskova’da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların araba çekilişine katılabileceğini söyledi. Aşılamanın hızlandırılmasının amaçlandığı kampanyada her hafta 13 bin 900 dolar değerinde beş araba verilecek.







Sputnik’in aktardığı açıklamaya göre, aşının ilk dozunu yaptıran 18 yaş üstü kişiler arasında otomobil çekilişi yapılacak. Sobyanin internet sitesinde yapılan açıklamada, “14 Haziran’dan 11 Temmuz 2021 itibarıyla koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran vatandaşlar araba çekilişinde yer alacak” ifadelerine yer verdi. Her hafta her biri 1 milyon ruble (13 bin 900 dolar) değerinde beş otomobil verilecek. Sobyanin, “Fakat elbette aşı yaptıranların başlıca kazanımı bir araba ile kıyaslanamaz bir şey, söz konusu onların sağlığı” dedi.

