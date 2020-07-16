Samanyolu Haber /Dünya / Moskova'da herkese ücretsiz korona testi yapılacak /16 Temmuz 2020 19:50

Moskova'da herkese ücretsiz korona testi yapılacak

Bilim insanları korona virüsü salgınını kontrol altına almak için mümkün olduğunca test yapılmasını önerirken, Rusya'nın başkenti Moskova'da ücretsiz test dönemi başladı. Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şu ana dek günde 70 bin test yaptıklarını söyledi.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da, halka ücretsiz korona virüsü testi yapılmaya başlandı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, günde 70 bin test yaptıklarını açıkladı.

Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Sobyanin, “Günde 70 bin test yapıyoruz. Bu, dünyadaki en yüksek sayılardan biri” deyip şöyle devam etti: “Bugünden itibaren, kliniklerde ücretsiz PCR testi için kayıt yaptırabilirsiniz. Önümüzdeki iki hafta için size uygun bir zamanı seçebilirsiniz. Hizmeti daha da artırmaya çalışacağız.”

Rusya’da şu ana dek 752 bin 797 korona virüsü vakası tespit edilmiş durum. Ölü sayısı ise bugün itibarıyla 11 bin 937 olarak veriliyor.
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