Moskova'da herkese ücretsiz korona testi yapılacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da, halka ücretsiz korona virüsü testi yapılmaya başlandı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, günde 70 bin test yaptıklarını açıkladı.







Komsomolskaya Pravda radyosuna konuşan Sobyanin, “Günde 70 bin test yapıyoruz. Bu, dünyadaki en yüksek sayılardan biri” deyip şöyle devam etti: “Bugünden itibaren, kliniklerde ücretsiz PCR testi için kayıt yaptırabilirsiniz. Önümüzdeki iki hafta için size uygun bir zamanı seçebilirsiniz. Hizmeti daha da artırmaya çalışacağız.”





Rusya’da şu ana dek 752 bin 797 korona virüsü vakası tespit edilmiş durum. Ölü sayısı ise bugün itibarıyla 11 bin 937 olarak veriliyor.