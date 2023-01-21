Moskova'da neyin hazırlığı yapılıyor?

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







ABD ve NATO’nun Ukrayna’ya Rusya’yı vurabilecek menzile sahip yeni silahlar vereceğini açıklamasının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde başkent Moskova'da yüksek binaların üzerine vinçle Pantsir hava savunma sistemlerinin yerleştirildiği görüldü.





Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Özellikle önemli devlet binaları Savunma Bakanlığı ve bazı yüksek binalara savunma sistemleri konulurken çekilen görüntüler yayınlandı.





Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde askeri uzamanlar, Savunma Bakanlığı ana binasının çatısına son model "Pantsir-S1" sisteminin yerleştirildiğini söylüyor.





Savunma Bakanlığı henüz bu bilgiler hakkında yorum yapmadı.

Daha önce, Moskova’da bazı binalarının çatılarına yerleştirilmiş uçaksavar füze sistemlerinin fotoğrafları yine sosyal medyada ortaya çıktı. Görgü tanıklarının yayınladığı görüntülerde Kremlin'den birkaç kilometre uzaktaki bir evin çatısında hava savunma sistemi kurulduğu iddia edilmişti.





Uzmanlar, başkentte güvenliğin güçlendirilmesinin Ukrayna insansız hava araçlarının başkente giderek daha yakın saldırması gerçeğiyle açıklıyorlar.

Cheka-OGPU Telegram kanalı, yetkililerin Moskova'nın hava kalkanını genişletmeyi planladığını bildirmiş, aynı zamanda, yeni hava savunma ve füze savunma tesislerinin artık sadece Moskova çevresinde değil, doğrudan şehir içinde de bulunacağına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda Moskova'nın kuzeydoğusundaki Losiny Ostrov milli parkı bölgesinde S-400 hava savunma sisteminin konuşlandırıldığı bildirilmişti.