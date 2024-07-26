Moskova'daki kritik zirvede Erdoğan'ın çağrısı gündeme gelmedi

Esad da Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli” dedi.





Kaynaklar, şunları aktardı: "’Rusya Devlet Başkanı, özel elçisi Alexander Lavrentiev aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Esad’ın Türkiye ile ilişkilere ilişkin tutumu konusunda önceden tam olarak bilgilendirildi. Bu ilişkilerin, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki tüm terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin temellere ve referanslara dayanması gerekiyor."





BirGün'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Moskova’da dün bir araya geldiği bildirildi.Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esad’n Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad'la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız” diye konuştu.Öte yandan Putin ile Esad'ın görüşmesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısının gündeme gelmediği belirtildi.SANA'nın RT'den aktardığı habere göre kaynaklar, Esad ile Erdoğan arasındaki olası görüşme konusunun görüşülmediğini ve Putin’in, Esad’dan Erdoğan ile görüşme talebinde bulunmadığını ifade etti.Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuştu.Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.Erdoğan, şunları söylemişti: "Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"Beşar Esad ise Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" ifade etmişti.