Moskova'daki NATO binası mühürlendi

NATO'nun Moskova'daki Askeri İrtibat Misyonunun çalışmaları da aynı şekilde son bulurken, çalışanlar ülkeyi terk etti.NATO 6 Ekim'de Rusya'nın Brüksel'de bulunan NATO temsilciliğindeki 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "casusluk" iddiasıyla iptal etmişti.







Rusya karşılık olarak Brüksel'de bulunan NATO ofisindeki çalışanlarının sayısını yarıya indirmiş, 1 Kasım'dan itibaren ise çalışmaların durdurulacağı açıklanmıştı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren NATO'nun Moskova Bilgi Bürosunun ve Askeri Misyonunun da kapatılacağını duyurmuştu.