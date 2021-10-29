Samanyolu Haber /Dünya / Moskova'daki NATO binası mühürlendi /29 Ekim 2021 20:38

Moskova'daki NATO binası mühürlendi

Rusya'nın NATO ile ilişkilerini askıya alma kararı hayata geçirildi. Rusya'daki NATO Bilgi Bürosunun kapısına kilit vuruldu ve çalışanları ülkeyi terk etti.Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan NATO Bilgi Bürosu, Rusya Dışişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca kapatıldı ve bina mühürlendi.

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NATO'nun Moskova'daki Askeri İrtibat Misyonunun çalışmaları da aynı şekilde son bulurken, çalışanlar ülkeyi terk etti.NATO 6 Ekim'de Rusya'nın Brüksel'de bulunan NATO temsilciliğindeki 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "casusluk" iddiasıyla iptal etmişti.

Rusya karşılık olarak Brüksel'de bulunan NATO ofisindeki çalışanlarının sayısını yarıya indirmiş, 1 Kasım'dan itibaren ise çalışmaların durdurulacağı açıklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren NATO'nun Moskova Bilgi Bürosunun ve Askeri Misyonunun da kapatılacağını duyurmuştu. 
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