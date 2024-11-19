Moskova'dan ABD ile ilişkileri normalleştirme sinyali

Ukrayna savaşının bin günü geride bırakılırken, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ikili ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğu sinyalini verdi.





Rus haber ajansı Tass'ın aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya, Devlet Başkanımızın söylediği gibi, normalleşmeye açıktır" diye konuştu. Normalleşme için ABD'nin de belirli adımlar atması gerektiğinin altını çizen Peskov, Washington'dan beklentilerini "Tek başımıza tango yapamayız ve yapmayacağız da" sözleriyle ifade etti.





Trump savaşı bitirmek istiyor

ABD ile Rusya arasındaki gerginlik, Ukrayna savaşı başta olmak üzere çeşitli jeopolitik nedenlerle son yıllarda tırmandı. Ancak 5 Kasım'da Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi, ikili ilişkiler açısından yeni bir sayfanın açılacağı beklentilerini artırdı.





DW Türkçe'nin haberine göre seçim kampanya sürecinde Ukrayna savaşını 24 saat içerisinde bitireceğini vaat eden ve Ukrayna'ya yapılan yardımları durdurma niyetinde olduğunu her fırsatta ifade eden Trump, geçmişte de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sempati duyduğu suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Gazeteci Bob Woodward, yazdığı kitapta, Trump'ın, başkanlık yaptığı ilk dönemin ardından, savaşın başlangıcından itibaren, Putin ile kişisel ilişkilerini sürdürdüğünü öne sürdü.





Koltuğunu 20 Ocak 2025'te Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden, hafta başında Ukrayna'ya ABD'den edindikleri uzun menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanabilecekleri yönünde izin vermişti.





Geçen hafta Trump ile telefonda görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Beyaz Saray'ı yönetecek ekibin siyasetiyle birlikte savaşın daha erken biteceğinden emin olduğunu" söylemişti. Bu açıklamasından bir gün sonra da, Zelenskiy, savaşın 2025 yılında "diplomatik araçlarla" sonlandırılmasını hedeflediğini söylemişti.





Öte yandan geçen hafta Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin ile iki yıllık aranın ardından telefonda görüşmüştü.





Ukrayna savaşı nasıl bitebilir?

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, Trump'ın danışmanları, Ukrayna savaşını bitirmek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Batı'nın son iki yıldır sürdürdüğü, Ukrayna'yı "sonuna kadar" destekleme politikasından bir sapmayı ifade edecek olan söz konusu planlardan biri, Ukrayna'nın 20 yıllığına NATO'ya katılım hedefinden feragat edeceklerini açıklamasını baz alıyor. Bunun karşısında bu süreçte Kiev'in Rusya'ya karşı caydırıcılığı sağlamak için ABD'den silah edinmeyi sürdürmesi planlanıyor.





Trump'ın hayata geçirebileceği bir diğer plan ise, Ukrayna'da bir askerden arındırılmış bölge oluşturulması fikri üzerine kurulu. Söz konusu bölgede barış gücü olarak Amerikan değil Avrupalı askerlerin konuşlandırılması gündemde. Wall Street Journal'a konuşan bir Trump kurmayının sarf ettiği, "Ukrayna'da barışı garanti altına almak için Amerikalı kadın ve erkekleri göndermeyeceğiz. Aynı zamanda bu barışın parasını biz ödemeyeceğiz. Bunu Polonyalılar, Almanlar, İngilizler ve Fransızlar yapsın" sözleri dikkat çekiyor.