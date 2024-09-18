Samanyolu Haber /Gündem / MOSSAD ajanı davasında karar! /18 Eylül 2024 13:59

MOSSAD ajanı davasında karar!

İnternet uygulamaları üzerinden çevrimiçi ekipler kurarak İsrail istihbaratı adına 'casusluk' yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 56 sanık hakkında mahkeme kararını verdi.

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Türkiye'de, internet üzerinden 'Çevrimiçi Operasyon Ekibi' kurarak İsrail Gizli Servisi MOSSAD'a bilgi ve belge aktararak casusluk yaptıkları iddiasıyla, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 56 sanığın karar duruşması bugün görüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dün başlayan duruşmada sanıklar ile avukatlarının, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alındı. Bugün devam eden duruşmada da mütalaaya karşı savunması alınamayan bazı sanık ve avukatları da beyanda bulundu.

37 SANIĞA CEZA 19 SANIĞA BERAAT KARARI
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu iki sanığı, "Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan ayrı ayrı 8'er yıl 6'şar ay hapse mahkum etti. Mahkeme, bu iki sanığın tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi. Tutuksuz 35 sanığa da yine aynı suçtan ayrı ayrı 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanmasına hükmetti. Mahkeme, 19 sanığın ise beraatına karar verdi.
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