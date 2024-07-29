Samanyolu Haber /Dünya / Mossad direktörü Gazze'de ateşkes planı için Roma'da /29 Temmuz 2024 08:53

Mossad direktörü Gazze'de ateşkes planı için Roma'da

Mossad, CIA, Mısır ve Katar temsilcileri Roma'da buluştu.

SHABER3.COM

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın direktörü David Barnea, Pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Mısır ve Katar'ın üst düzey müzakerecileriyle Gazze'de olası bir ateşkesi görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıya ABD dış istihbarat servisi Merkezi Haberalma Teşkilâtı (CIA) Direktörü William Burns'ün de katıldığı ifade edildi.

İsrail, Cumartesi günü Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına ilişkin güncellenmiş bir planı Beyaz Saray'a sunmuştu.

Euronews'te yer alan habere göre İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.

İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38.919'dan fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.

Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.

Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor.

Mahkeme, Başbakan Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.
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