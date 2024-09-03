MOSSAD'ın Türkiye kasası Liridon Rexhepi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyon sonucunda, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yönettiği belirlenen Liridon Rexhepi gözaltına alındı ve tutuklandı.



MİT, Liridon Rexhepi’nin MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten anahtar isim olduğunu tespit etti. Rexhepi’nin, İsrail İstihbarat Servisi’nin talimatıyla çeşitli operasyonel faaliyetler yürüttüğü belirlendi. Bu faaliyetler arasında, drone çekimi yapmak, Filistinli siyasiler aleyhine psikolojik harekât yürütmek ve Suriye sahasına yönelik bilgi toplamak gibi görevler bulunuyordu. Rexhepi, bu faaliyetleri desteklemek için Türkiye’deki saha elemanlarına para aktarıyordu. PARA TRANSFERLERİ VE HESAP HAREKETLİLİĞİ



MİT’in titiz çalışmaları sonucunda, Rexhepi’nin mali hesaplarındaki şüpheli hareketlilik gün yüzüne çıktı. Rexhepi’nin, Türkiye’deki saha elemanlarına Western Union aracılığıyla çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu transferlerin detaylı takibi sonucunda, Rexhepi’nin Türkiye’deki saha elemanlarına para akışını yönettiği ve bu paraların Suriye'deki operasyonlar için kullanıldığı ortaya çıktı. OPERASYON SÜRECİ VE GÖZALTI



Rexhepi, 25 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra MİT tarafından dikkatle izlendi. Faaliyetleri detaylı olarak kayıt altına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı. Sonuç olarak, Rexhepi 30 Ağustos’ta İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede, para transferlerini gerçekleştirdiğini kabul eden Rexhepi, mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. MOSSAD’IN PARA AĞI VE SURİYE BAĞLANTILARI



MİT’in operasyonları sonucunda, MOSSAD’ın Türkiye’deki saha elemanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi. Türkiye’deki saha elemanlarının aldıkları paraları Suriye’deki operasyonlar için kullandıkları belirlendi. Yapılan detaylı para takibi, bu elemanların Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye’deki alt kaynaklarına aktardığını ve ayrıca kripto para yöntemiyle ödemeler yaptığını ortaya koydu.