MOSSAD'ın sitesinde çarpıcı iddia!

İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen "DebkaFile" internet sitesinde Türkiye ile ilgili çarpıcı iddialara yer verildi.





Site, Mısır tanklarının 19 Aralık Perşembe günü Türkiye'nin Libya'ya herhangi bir "müdahalesini" önlemek maksadıyla 19 Aralık Perşembe günü Libya'ya ulaştığını iddia etti.





LİBYA EMRİNİ BİZZAT SİSİ VERDİ





İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, sevkiyatın bizzat Mısır lideri Sisi tarafından emredilmiş olduğu belirtilirken, ayrıca Mısır’a ait hava filosunun bir kısmının da hazır bekletildiği aktarıldı.







Sisi'nin bu hamlesinin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir cevap olarak görüldüğünü kaydetti.





Türkiye'nin Libya’ya asker göndermesi halinde Mısır hava kuvvetlerinin Türkiye'ye karşı bir restleşme için devreye gireceği iddia edildi.





LİBYA KARASULARINDA SEYREDEN BİR GEMİYE EL KONULDU





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan kıta sahanlığı mutabakatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinden saatler sonra Akdeniz'de bir Türk gemisine el konuldu.





Türkiye'nin 27 Kasım'da Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Muhtırası, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltti.





Libya’da Tobruk merkezli Halife Hafter güçleri, içerisinde Türkiye vatandaşlarının olduğu ve Grenada bayrağı taşıyan bir geminin ele geçirildiğine dair video görüntülerini yayınlandı.





Rasulhilal Limanı açıklarında el konulan kargo gemisin taşıdığı yükün inceleneceği ifade edildi.





DONANMA KOMUTANI: TÜRK GEMİLERİNİ BATIRACAĞIM





Hafter’e bağlı deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Türkiye ile Mutabakat Hükümeti arasında varılan anlaşma kapsamında çizilen deniz sınırları içerisinde devriye yapan güvenlik güçleri tarafından Libya karasularında seyreden bir gemiye el konulmuştur." denildi.





Hafter güçleri 3 gemiciye ait olduğunu iddia ettiği Türkiye pasaportlarının fotoğrafını yayımladı.





Hafter güçlerine bağlı donanmanın komutanı Farac el Mehdevi, geçen hafta Türk gemilerini tehdit etmiş, "Gerekli emri aldım, keşif gemileri yaklaşırsa benim yapacağım şey onları kendim batırmak olacak. Bu talimatı General Hafter’den aldım." demişti.