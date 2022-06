Motokuryelerin aylık yakıt gideri yaklaşık 5 bin TL

Koronavirüs salgını sırasında büyük bir iş yükünün sırtlayan motokuryeler şimdi de yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele etmek durumunda kalıyor.





Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motokuryelerin aylık yakıt giderinin yaklaşık 5 bin TL olduğunu belirtti.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi önünde motokuryelerle basın toplantısı gerçekleştirdi.





“MOTOKURYELERİN AYLIK EN AZ 12 BİN LİRA GİDERİ VAR”





CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Adana Milletvekili Ayhan Barut’un da katıldığı toplantıda Ağbaba, sayıları 900 bini bulan motokuryenin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.Ağbaba, “Bugün herkesin eli kolu ayağı olan Türkiye’nin en büyük iş kollarından biriyle motokuryeyle birlikteyiz. Motokuryeler yollarda, sokaklarda, her yerdeler. Her gün, 7/24 paket taşıyıp ekmeklerini iki teker üzerinde kazanıyorlar. Özellikle salgınla birlikte ülkedeki gençlerin yarısını motokurye yaptık. Her meslekten motokuryemiz var: Arkeologdan sosyoloğa, öğretmenden iktisatçıya kadar üniversiteli işsizlerin çoğu iş imkanı yok diye motokuryeliğe yöneliyor. İş bulamayan motokurye oluyor” dedi.“Ekonomik buhran, her gün zamlar, hayat pahalılığı motokuryelerin de işini, aşını, ekmeğini azalttı” diyen Ağbaba, “Akaryakıt zamları yüzünden kuryeler işini yapamayacak hale geldiler. Türkiye de son 4 ayda akaryakıta yüzde 96 zam geldi. Bir motokurye günlük 100-150 km yol yapıyor. Aylık yakıt gideri son zamlarla minimum 4 bin ile 5 bin TL seviyesine çıkmış durumda. Bu zamlar sadece akaryakıt giderini değil; taşınan ürünün fiyatını da artıyor, tüketim de aynı ölçüde azalıyor. Bu zamların ne kadar süreceği belli değil; görünen o ki maliyetler her gün artmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.Ağbaba, “Motokuryelerin tek gideri akaryakıt değil. BAĞKUR’dan araç bakımına, telefon giderinden, stopaja motorlu taşıt vergisinden lastiğine onlarca kalem gideri var. Tüm bunlar, büyükşehirlerde, aylık en az 12 bin TL’yi buluyor. Kuryelere üç farklı biçimde ödeme yapılıyor: Firmaya bağlı sabit ücretli kuryeler, yevmiyeli çalışan kuryeler ve teslim edilen ürün üzerinden belli bir yüzde veya prim alan kuryeler var” bilgisini paylaştı.