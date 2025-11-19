Motorine 2.5 TL zam yolda: 60 lirayı geçecek

Petrol rafinerilerindeki kar marjlarındaki değişiklikler, pompaya zam olarak yansıyor. Ekonomist İris Cibre, rafineri marjlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, cuma gününden itibaren motorine 2,5 TL zam uygulanacağını belirtti. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 60 lirayı geçecek.





Amerika Birleşik Devletleri, Rus petrol üreticileri Rosneft ve Lukoil’i kara listeye alması sonrası, Türkiye dahil birçok ülkede akaryakıt fiyatları dalgalandı.Benzinİstanbul (Anadolu): 54 TL 76 Kr/Lİstanbul (Avrupa): 54 TL 91 Kr/LAnkara: 55 TL 77 Kr/Lİzmir: 56 TL 11 Kr/LDizelİstanbul (Anadolu): 57 TL 51 Kr/Lİstanbul (Avrupa): 57 TL 63 Kr/LAnkara: 58 TL 66 Kr/Lİzmir: 59 TL/L