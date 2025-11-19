Motorine 2.5 TL zam yolda: 60 lirayı geçecek

Petrol rafinerilerindeki kar marjlarındaki değişiklikler, pompaya zam olarak yansıyor. Ekonomist İris Cibre, rafineri marjlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, cuma gününden itibaren motorine 2,5 TL zam uygulanacağını belirtti. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 60 lirayı geçecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 KASIM 2025)
Benzin
İstanbul (Anadolu): 54 TL 76 Kr/L
İstanbul (Avrupa): 54 TL 91 Kr/L
Ankara: 55 TL 77 Kr/L
İzmir: 56 TL 11 Kr/L
Dizel
İstanbul (Anadolu): 57 TL 51 Kr/L
İstanbul (Avrupa): 57 TL 63 Kr/L
Ankara: 58 TL 66 Kr/L
İzmir: 59 TL/L