Motorine 2.5 TL zam yolda: 60 lirayı geçecek

ABD’nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar sonrası Türkiye’de akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. Cuma günü gelecek zamla motorin 60 lirayı geçecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Rus petrol üreticileri Rosneft ve Lukoil’i kara listeye alması sonrası, Türkiye dahil birçok ülkede akaryakıt fiyatları dalgalandı.

Petrol rafinerilerindeki kar marjlarındaki değişiklikler, pompaya zam olarak yansıyor. Ekonomist İris Cibre, rafineri marjlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, cuma gününden itibaren motorine 2,5 TL zam uygulanacağını belirtti. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 60 lirayı geçecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 KASIM 2025)

Benzin

İstanbul (Anadolu): 54 TL 76 Kr/L

İstanbul (Avrupa): 54 TL 91 Kr/L

Ankara: 55 TL 77 Kr/L

İzmir: 56 TL 11 Kr/L

Dizel

İstanbul (Anadolu): 57 TL 51 Kr/L

İstanbul (Avrupa): 57 TL 63 Kr/L

Ankara: 58 TL 66 Kr/L

İzmir: 59 TL/L
